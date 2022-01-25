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賴清德過境洛杉磯 僑胞迎接「I love you」

記者謝雨珊/洛杉磯報導
台灣副總統賴清德與洛杉磯僑胞合照。（記者謝雨珊/攝影）
台灣副總統賴清德與洛杉磯僑胞合照。（記者謝雨珊/攝影）

中華民國副總統賴清德出訪宏都拉斯，15日過境美國清晨6時抵達洛杉磯，7時乘坐轎車來到好萊塢希爾頓飯店。現場近200位僑胞揮著中華民國、美國國旗排列熱烈迎接，有人喊「副總統，I Love You」表達支持和愛戴，但受限於防疫措施，主客雙方不能握手。

為歡迎賴清德過境洛杉磯，許多僑胞都起了大早，自行開車在清晨5時30分就聚集在好萊塢希爾頓飯店外等候，乘載80多位僑胞的兩輛巴士也在清晨6時左右抵達。大家舉著國旗和拉著僑團條幅，歡迎賴清德到來。現場大約有20多個僑團組織代表，包括台灣會館、南加台灣旅館業同業公會、洛杉磯及柑縣台美商會、西北區台灣同鄉會、南加州大專聯合校友會、及世界華人工商婦女企管協會南加分會等僑團。

羅省中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒、前主席廖美華等人也都到場迎接賴清德。鄺松齡表示，中華會館幾乎每年都會去台灣拜會總統等高層官員，這兩年因為疫情關係無法前往，因此特地來歡迎賴清德過境洛杉磯，並且邀請賴清德下次有機會到訪中華會館。

現場還有從亞利桑納州趕赴洛杉磯歡迎賴清德的僑胞。住在亞州的僑務諮詢委員高志中，在2012年至2016年期間，曾任亞州州長辦公室亞裔委員會主席。2013年因協助台南市與亞利桑納州結為友誼市，與時任台南市市長賴清德結為好友。高志中表示，賴清德為人非常友善，待他非常好，直言自己其實是深藍，但仍支持民進黨的賴清德，因為賴清德是台灣的人才，「大家應該不分藍綠黨派支持人才」。

賴清德抵達現場後，在美國在台協會（AIT）主席莫健、駐美代表蕭美琴等人陪同下，緩慢有序地向現場僑團領袖們揮手致敬，場面氣氛熱烈，秩序井然。

賴清德在進入飯店前受訪表示，代表蔡英文總統，感謝僑胞們一大清早趕往現場歡迎接待。他說，僑胞們人在美國，心繫台灣，為台灣的付出及努力有目共睹，同時也協助配合美國政府防控疫情，所作所為相當令人敬佩。

在賴清德抵達洛杉磯機場時，美國在台協會主席莫健及駐美代表蕭美琴都親自上機迎接；宏都拉斯駐洛杉磯總領事里維拉（Maria Fernanda Rivera）也到機場獻花。賴清德一路上保持防疫社交距離，以揮手致意。

賴清德抵達飯店之後，將以視訊方式與美國跨黨派議員及政要展開視訊對談，會晤名單由中華民國外交部、駐美代表處安排，每一場都有六到八人。視訊時，莫健及蕭美琴將全程陪同。

2013年與賴清德結為好友的僑務諮詢委員高志中。（記者謝雨珊/攝影）
2013年與賴清德結為好友的僑務諮詢委員高志中。（記者謝雨珊/攝影）
25日大清早一批僑胞來到好萊塢希爾頓飯店前，迎接賴清德抵洛杉磯。（記者謝雨珊/攝...
25日大清早一批僑胞來到好萊塢希爾頓飯店前，迎接賴清德抵洛杉磯。（記者謝雨珊/攝影）
羅省中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒迎接賴清德到來。（記者謝雨珊/攝影）
羅省中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒迎接賴清德到來。（記者謝雨珊/攝影）

賴清德 洛杉磯 中華民國

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