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檢測難約 私人大型檢測站在比佛利山開放

記者王珂／洛杉磯報導
比佛利山莊的聖莫尼卡大道開設第四個COVID-19大型測試站點 （圖源：abc）
比佛利山莊的聖莫尼卡大道開設第四個COVID-19大型測試站點 （圖源：abc）

在南加和其他地方缺乏新冠檢測套裝的情況下，一家私人公司23日晚在比佛利山開設第四個大型檢測站。

911新冠病毒檢測」（911 COVID Testing）的首席運營官Steve Farzam說，工作人員整個周末都在忙碌，爭取在23日下午6點之前在聖莫尼卡大道北9900號開放該站點。

「該站點將在每天早上6點至晚上10點開放，每天進行多達2000次測試。我們最終目標是通過將我們的業務擴展到比佛利山和西木（Westwood）地區，以緩解受影響最嚴重的醫院，如西達賽奈（Cedars-Sinai）和UCLA醫院，來滿足極高的檢測需求，現在很多急診室和急救人員已被大量患者壓垮，急診室在努力應對人員短缺的同時，還面臨著巨大的就診壓力」，Farzam說。

COVID-19大型檢測站23日晚上在比佛利山開放 （圖源：abc）
COVID-19大型檢測站23日晚上在比佛利山開放 （圖源：abc）

除此之外，官員稱他們正在關閉洛杉磯東南部地區，貝爾花園和南門出現的非法新冠檢測站。911新冠病毒檢測目前運營著另外三個大型檢測站，分別位於：聖莫尼卡302 Colorado Ave；Getty Center對面的1300 N. Sepulveda Blvd；洛杉磯國際機場附近的9800 S. Sepulveda Blvd的24小時站點。

目前測試站點提供的測試包括免費的24小時核酸檢測（PCR）、95元的快速抗原測試和249元的30分鐘核酸檢測（PCR）。要瞭解有關提供的測試類型的更多資訊或預約測試，請訪問911CovidTesting.com或致電(310) 569-5784。

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