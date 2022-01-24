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物流打結 工人短缺 美國15個州的測試盒在南加倉庫積壓

蒙特利公園市訊
位於蒙市的這家物流公司遭遇供應鏈打結的問題。（記者李雪／攝影）
位於蒙市的這家物流公司遭遇供應鏈打結的問題。（記者李雪／攝影）

疫情以來供應鏈問題一直存在，近期影響到了居家檢測盒的物流。位於蒙特利公園市（Monterey Park）的一所倉庫裡，就積壓了大量測試盒無法被按時配送。

根據ABC新聞，該蒙市倉庫截至上周還有1700萬測試盒堆積，這些測試盒標註著由加州公共衛生局購置，提供給學校、養老院、遊民和托兒所中心的，已經在倉庫放置數天。

這些測試盒中主要是中國iHealth公司製造的，美國15個州都有購買這種測試盒。

截至20日，負責這批測試盒配送的XChange 物流公司，已經處理了數百萬擠壓已久的測試盒，仍有三個貨機數量，約2500萬的測試盒未處理。該物流公司稱每天有20個貨車的測試盒從倉庫運出。

XChange 物流公司稱，他們的倉庫上周貨物容量超出200%至300%，沒有足夠人力處理這些測試盒。該公司經理表示，過去一個月有30%員工確診新冠肺炎。正常情況下，貨物從運抵飛機到貨車再到顧客手中只需24至48小時，現在平均需要五天。

中國的iHealth公司在國際物流上也有拖延，該公司表示拜登政府已經採取措施幫助他們。iHealth公司與白宮有2億5000萬測試盒訂單，這些測試盒將免費發放給美國家庭。

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