我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

8500美軍預備進駐東歐 防止俄羅斯侵略烏克蘭

連續三年獲加州最佳市民獎 李少敏致力於打擊毒品犯罪

記者邵敏／洛杉磯報導
李少敏連續三年獲加州最佳市民獎，致力於打擊毒品犯罪。（李少敏提供）
李少敏連續三年獲加州最佳市民獎，致力於打擊毒品犯罪。（李少敏提供）

平等公義協會（OJE）主席、加州反毒聯盟（CCAD）總監李少敏（Frank Lee），日前被加州反毒警官協會（CNOA）授予2021年加州最佳市民獎（2021 California Citizen of the Year Award），他在2019年、2020年也獲得這個獎項，成為首位連續三年獲得該獎的加州公民和首位華裔。

這對華人社區來說是個令人振奮的消息，主流社會認可並讚揚華裔美國人的出色工作。獲得殊榮的李少敏感謝所有為打擊毒品和犯罪工作做出貢獻的人，他認為取得好成績主要依靠團隊合作，「包括我們的盟友、支持者、世界日報等媒體、以及在打擊毒品和犯罪前線與我們一直合作的華人社區。」

加州最佳市民獎不是通過申請獲得，而是由該州最高警察領導人決定。李少敏說， 「多年來，我們一直與警察部門密切合作，共同打擊毒品和犯罪，共同牽頭制定相關立法，感謝他們竭盡全力保護我們的安全。 」

在李少敏的帶領下，OJE、CCAD幾年來在立法和公共政策制定方面取得巨大成就，去年成功阻止至少四項與毒品犯罪有關的重大災難性法案，包括開設非法毒品注射站點的SB57法案、允許約會強姦藥物在內的迷幻藥合法化的SB519法案、將大多數搶劫案件定為輕罪的SB82，以及將使用槍枝犯罪的處罰減少 90%的AB1509法案。

李少敏認為，SB57法案將為所有非法毒品合法化鋪平道路，「我們連續五年在非法注射毒品法案上擊敗了毒品團夥，未來販毒團夥會不斷捲土重來，為了讓廣大民眾能夠安全地生活在這片土地上，我們必須繼續共同努力。」

關於加州的47號提案，OJE、CCAD在新聞稿中指出，該提案實際上就是允許不法分子盜竊總額低於950元的物品，這也正是最近引起全民憤怒的眾多盜竊和搶劫案的關鍵因素。李少敏表示，將再次發起解決47號提案的舉措，「目前頻發的搶劫案件是四十年來最嚴重的，很多搶劫都是由於癮君子需要不斷購買毒品造成，解決或緩解犯罪和毒品問題至關重要，這樣加州才能仍然適合居住。 」

李少敏是香港移民，數十年來推動反對毒品運動，包括動員選民通過寫信、發電子郵件或者面談約見等方式，要求所在選區的民選官員，不要支持毒品合法化提案。

李少敏獲CNOA區域總監 Faye Maloney 頒發的 2021 年度公民獎...
李少敏獲CNOA區域總監 Faye Maloney 頒發的 2021 年度公民獎和 2020 年度公民獎。（李少敏提供）

毒品 加州 警察

上一則

「新東方」進軍美國 想讓孩子學中文別錯過

下一則

物流打結 工人短缺 美國15個州的測試盒在南加倉庫積壓

延伸閱讀

桑德斯籲拜登分拆重建法案 批共和黨「逍遙法外」

桑德斯籲拜登分拆重建法案 批共和黨「逍遙法外」
方樹強代表華人 或激進左派？

方樹強代表華人 或激進左派？
風勢減緩幫忙 科羅拉多山火喘口氣

風勢減緩幫忙 科羅拉多山火喘口氣
限制科技巨頭主導市場 法案送參院表決

限制科技巨頭主導市場 法案送參院表決
加州州大反歧視 納入達利人 幕後推手：下一步要立法保障

加州州大反歧視 納入達利人 幕後推手：下一步要立法保障
雨雪未全解旱 多數水庫低於歷史水平 加州促繼續節水

雨雪未全解旱 多數水庫低於歷史水平 加州促繼續節水

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

2022-01-22 02:20

超人氣

更多 >
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪
尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺
今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關