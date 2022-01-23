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世報嘉年華續攤 寫春聯、猜燈謎、提燈籠 華人歡慶虎年

記者邵敏／羅蘭岡報導
东谷华人协会舞团現場展現優美舞姿。（記者邵敏/攝影）
东谷华人协会舞团現場展現優美舞姿。（記者邵敏/攝影）

傳統的中國新年即將到來，在美華人如何慶祝虎年，驅逐疫情帶來的陰影？世界日報舉辦的「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，23日（周日）繼續在洛杉磯縣羅蘭岡四季廣場熱鬧進行中，前來參加活動的民眾可免費收穫不少新年禮物。

活動現場，一個6呎高4呎寬、象徵虎年行大運的卡通立牌，豎立在福虎生豐打卡區，民眾爭相與憨態可掬的小老虎合影留念，即使戴著口罩，每個人脸上都难掩新年的喜慶。

上午十時，Danny的新年舞曲正式拉開當天新春活動的帷幕。 现场眾多摊位，好吃好玩的，各种资讯类的应有盡有。

舞獅、舞龍是傳統的新年活動，由五名華裔少年组成的爾灣青少年舞狮团隆重上場，將上午的活動推向高潮，讓海外華人大飽眼福。舞狮是中華傳統文化習俗之一，也是節慶傳統不可缺少的重要節目，少年舞狮团来到觀眾中和大家互動，人们赠送红包表達新年的祝福。

東谷華人協會舞團在现场表演五個舞蹈节目，包括蒙古姑娘、可可托海的牧羊人、珊瑚颂、水兵舞、女人花。鲜艳的華服，優美的舞姿成为活動现场最亮麗的風景线。

當天下午還有更多精彩活動，華人們盡可以呼朋喚友、舉家前來感受一下新年的氣氛，寫春聯、猜燈謎、提燈籠，看舞獅、置辦年貨，傳統的新年活動這裡一樣都不會少，定能讓人們盡興而歸。

东谷华人协会舞团現場展現優美舞姿。（記者邵敏/攝影）
东谷华人协会舞团現場展現優美舞姿。（記者邵敏/攝影）
現場寫春聯、福字。（記者邵敏/攝影）
現場寫春聯、福字。（記者邵敏/攝影）
爾灣青少年舞獅團現場表演，世界日報洛杉磯社社長于趾琴送紅包並合影。（記者邵敏/攝...
爾灣青少年舞獅團現場表演，世界日報洛杉磯社社長于趾琴送紅包並合影。（記者邵敏/攝影）
象徵虎年行大運的卡通立牌。（記者邵敏/攝影）
象徵虎年行大運的卡通立牌。（記者邵敏/攝影）
許願樹，人們寄託新年願望。（記者邵敏/攝影）
許願樹，人們寄託新年願望。（記者邵敏/攝影）
爾灣青少年舞獅團現場表演。（記者邵敏/攝影）
爾灣青少年舞獅團現場表演。（記者邵敏/攝影）
爾灣青少年舞獅團現場表演。（記者邵敏/攝影）
爾灣青少年舞獅團現場表演。（記者邵敏/攝影）
華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏/攝影）
華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏/攝影）
華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏/攝影）
華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏/攝影）
爾灣青少年舞獅團現場表演。（記者邵敏/攝影）
爾灣青少年舞獅團現場表演。（記者邵敏/攝影）
華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏/攝影）
華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏/攝影）
現場寫春聯、福字。（記者邵敏/攝影）
現場寫春聯、福字。（記者邵敏/攝影）

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