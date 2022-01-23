南加河濱警方破獲多年前女子遭男友槍殺冷案

圖為冷案受害人。（警方提供）

據河濱縣警方最新發布消息，河濱縣警局地區兇殺冷案執法隊近日破獲一件40多年冷案，確認早在1986年發現的一具遺骸，屬於1977年在橙縣 塔斯汀失蹤的年輕女性。

這名被害女子是Linda LeBeau Durnall，離異，她的男友在1977年向塔斯汀市警局報警失蹤。雖然當時警方對該案調查很久，持續在失蹤人口及兇殺案被害者中排查，但始終沒有破案。1986年，加州交通局工人在位於艾辛諾湖（Lake Elsinore）的Ortega Highway作業，在路基部分發現一些人體殘骸，包括頭骨。警方法醫處檢查發現，死者是遭槍擊頭部死亡，不過一直未確認被害人身分。

2021年8月間，負責冷案執法人員將此案送交聯邦司法部DNA 鑑定。近日，鑑定結果出爐，確認該遺骸就是1977年橙縣塔斯汀失聯女子，生日是1950年4月10日，失聯時年僅27歲。據悉，該鑑定結果是通過家族DNA比對，樣本送至司法部失聯人口數據庫進一步鑑定確認的。

河濱縣地區兇殺冷案執法隊成員包括，地檢署調查處、河濱縣警局法醫處、FBI、河濱市警局。負責對河濱縣警局經手兇殺冷案協助調查。