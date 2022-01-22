世報嘉年華商品熱賣 民眾大呼收穫滿滿

人們在國泰銀行攤位前大排長龍。

世界日報 22日在四季廣場舉辦「2022喜迎虎歲嘉年華」，節目精彩豐富，攤位年貨和營養食品物美價廉，居家園藝、人壽保險金融等資訊豐富，民眾大呼收穫滿滿，這個年過得「值」！

22日四季廣場晴空萬里，匯聚四面八方的各族裔民眾。華人男女老幼全家出動，還有其他族裔民眾興趣盎然，大家感受新年氣氛。許願樹和虎年卡通牌樹立在廣場入口處，人們紛紛拍照留念，並寫下諸如身體健康等新年願望。

現場有40多個攤位，覆蓋居家、美食 、園藝、保健、教育、社會服務、生活百科、金融理財等。不少清倉甩賣的商品，如靠墊套、杯子等只要三元，頸部按摩儀不過10多元，吸引客人聚集在攤位前。一名西裔民眾表示，太便宜了，亞馬遜網購單價幾十元的商品，這裡只要幾元錢。

來自東區的冉小姐收穫滿滿，她說，獲得了國泰銀行的福袋和購物袋很有成就感，在國泰銀行存滿2萬元以上並開設相關賬戶就可得鍍金吉祥福虎，讓人很心動。她還獲得了反亞裔仇恨的黃顏色哨子，走路時遭遇狀況可預警。

民眾買的開心，商家賣得也很開心。在一家出售阿膠的攤位前，店家表示，40元一盒的阿膠賣了很多，覺得不虛此行，人們對保健食品和美食都很有熱情。

在現場還提供各種實用資訊和服務。華埠 服務中心將在23日現場為民眾接種新冠疫苗，民眾先到先得。角聲服務中心則現場宣導海洋和魚類保護資訊。

世界日報攤位除了贈送民眾防護面罩，還有20元的超值福袋供民眾購買，裡面不僅有圍巾、紅包袋、消毒液，還有Waffel迷你機和抽獎機會，可謂物超所值。

舞台上還安排了燈謎送奬活動，獎品包括在台灣一度洛陽紙貴的冰菜菜苗，屬虎的民眾也可獲得紀念小禮物。花哥許希聖帶領的舞龍團隊繞著每個攤位舞動，將場面氣氛帶向了高潮。