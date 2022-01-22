世報嘉年華真熱鬧 買年貨抽大獎送好禮

世界日報洛杉磯分社社長于趾琴（前排左四）和花哥許希聖（前排左二）帶領的舞龍團隊合影。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華人 農曆虎年很熱鬧。世界日報 在22日和23日連續兩天舉辦「2022喜迎虎歲嘉年華」新春活動，民眾來就送洗手液或防護面罩，還有免費燈謎送獎，免費寫春聯，贈送幸運中國結等，讓民眾現場感受濃濃的中國春節味道。

（影音來源：記者張宏）

22日活動是世報嘉年華活動首日，天氣晴朗，四季廣場演繹著濃濃的節日氣息。活動現場有幾十個攤位涵蓋吃喝玩樂和實用資訊，很多民眾早早就來排隊領取禮物，伴隨著Danny So新年舞曲和饒華華藝歌舞的大裙舞活動拉開序幕。

世界日報洛杉磯分社社長于趾琴表示，每年春節本報都會舉辦年節展，因為疫情 ，去年舉辦了線上春晚，今年回歸嘉年華形式。報社會將華人過年的傳統延續下去，以此連結南加華人的心。

核桃市市長秦振國（Eric Ching）也到場祝賀，他表示，感謝世界日報多年對社區的服務和貢獻，一如他參選第38區國會眾議員也是為了服務社區。

贊助廠商的攤位前都大排長龍，尤其是國泰銀行、紐約人壽、Wellcare和七星支付等收穫滿滿人氣。商家也很滿意，居家園藝、美食和日常用品、年貨等都非常受歡迎。

住在爾灣的華人李太太特別趕來買了一大盆富貴竹。她說，每年都來世界日報年節展上買年貨，因為疫情去年沒有舉辦線下活動，覺得很遺憾。幸好今年再次回歸，覺得過年一定要有一些儀式感和活動才能凸顯年味。

來自阿罕布拉的華人長者李先生，在許願樹上掛出身體健康的許願牌，他說，希望世界日報今年多舉辦活動，疫情憋太久了。

世報嘉年華第二天活動時間是1月23日上午10時至下年6時，歡迎民眾來現場共襄盛舉，欣賞精彩節目，領取各種禮品、獎品和新春小禮物等。地點羅蘭岡四季廣場，地址18558 Gale Ave，City of Industry CA 91748，免費入場和停車。