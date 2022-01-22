卜君毅辭去聖蓋博市議員 上任聯邦住房部區域主管

卜君毅卸任聖蓋博市議員，圖為他去年出席世界日報活動。（記者丁曙／攝影）

聖蓋博 市華裔市議員卜君毅（Jason Pu），獲拜登 總統任命為聯邦住房和城市發展部 (HUD) 第九區主管，自本月3日起上任，同時辭去聖蓋博市議員的民選職位。

卜君毅表示，「言語無法表達自己過去九年來為聖蓋博社區的服務，以及與敬業的市議會同仁和市府工作人員的密切合作。我們一起取得了眾多成就，在我離職後，市議會將會繼續發揚這項傳統。我很高興能加入拜登-賀錦麗政府，並且在HUD部長Marcia Fudge 領導下為民眾服務，但我也會懷念曾經是聖蓋博市議會團結合作的團隊成員。」

聖蓋博市議會也發表聲明，熱烈祝賀卜君毅出任聯邦重要職位，並且感謝卜君毅多年來對聖蓋博社區的熱心服務。他於 2013 年首次當選市議會議員，2017 年再次連任。在市議會任職期間，他曾兩次擔任市長，在解決地區住房和無家可歸問題、修復城市基礎設施、通過促進各種發展項目來刺激地方經濟發展，並且倡導與公平和公正的準則。市議會感謝卜君毅為聖蓋博市提供的服務，並且祝愿他在新的職位中一切順利。毫無疑問，他將繼續為社區和更大的地區服務。

聯邦住房和城市發展部第九區，負責管轄和服務加州 、亞利桑納、夏威夷、內華達、關島、北馬里亞納群島和美屬薩摩亞等地。卜君毅將主持分配住房援助資金，監督外地辦事處，以確保當地社區直接從 HUD 計劃和資金中受益。

聖蓋博市議會已正式宣布卜君毅留下的議員席位出缺，並且接受社區成員的申請以填補職缺，任期直至 2022 年 11 月的常規選舉。申請人必須年滿 18 歲，居住在聖蓋博市界以內，本人是登記選民，並且有服務社區的興趣。申請人欲了解更多信息可以上網https://www.sangabrielcity.com/87/City-Council，申請截止時間 2022 年 2 月 8 日5:00pm。