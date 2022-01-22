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世界日報洛杉磯喜迎虎歲嘉年華開幕 現場贈送防疫用品

記者張宏／羅蘭岡報導
開場舞蹈大裙舞。（記者張宏/攝影）
開場舞蹈大裙舞。（記者張宏/攝影）

世界日報「2022喜迎虎歲嘉年華」，22日上午10時至下年6時在羅蘭岡四季廣場（Seasons Place）熱鬧舉行，現場贈送洗手液或防護面罩，還有免費燈謎送獎、免費寫春聯、送幸運中國結等，歡迎民眾參加。免費入場，免費停車。

22日天氣晴朗，陽光普照，四季廣場揚溢著濃濃的節日氣息。現場幾十個攤位涵蓋吃喝玩樂和實用資訊，很多民眾早早就來排隊領取禮物，伴隨著Danny So新年舞曲和饒華華藝歌舞的大裙舞拉開了序幕。

世界日報洛杉磯分社社長于趾琴致詞說，每年春節世界日報都會舉辦年節展，因為疫情，去年舉辦了線上春晚，今年則以嘉年華形式出現。報社會將華人過年的傳統延續下去，以此連結南加華人的心。

核桃市市長秦振國（Eric Ching）到場祝賀，他表示，感謝世界日報多年對社區的服務和貢獻，今年他參選第38區國會眾議員也是為了服務社區。

來自阿罕布拉的華人長者李先生，在許願樹上掛著身體健康的許願牌，他說，希望世界日報今年多舉辦活動，疫情憋太久了。

歡迎大家繼續來現場共襄盛舉，欣賞精彩節目，領取各種禮品、獎品和新春小禮物等。活動時間是1月22日和23日上午10時至下年6時。地點在羅蘭岡四季廣場，地址在18558 Gale Ave City of Industry CA 91748。

22日上午十點剛開始，民眾就聚集在攤位前。（記者張宏/攝影）
22日上午十點剛開始，民眾就聚集在攤位前。（記者張宏/攝影）
在世界日報攤位前，大家買報紙送紅包袋，20元福袋更是物超所值。（記者張宏/攝影）
在世界日報攤位前，大家買報紙送紅包袋，20元福袋更是物超所值。（記者張宏/攝影）
核桃市市長秦振國出席。（記者張宏/攝影）
核桃市市長秦振國出席。（記者張宏/攝影）
主持人倪北嘉贈送紅包袋禮物。（記者張宏/攝影）
主持人倪北嘉贈送紅包袋禮物。（記者張宏/攝影）
來自四面八方的民眾聚集在這裡。（記者張宏/攝影）
來自四面八方的民眾聚集在這裡。（記者張宏/攝影）
國泰銀行攤位前大排長龍玩遊戲贏取獎品。（記者張宏/攝影）
國泰銀行攤位前大排長龍玩遊戲贏取獎品。（記者張宏/攝影）
民眾在虎年背景版前合影。（記者張宏/攝影）
民眾在虎年背景版前合影。（記者張宏/攝影）
世界日報洛杉磯分社社長于趾琴祝福大家虎年快樂。（記者張宏/攝影）
世界日報洛杉磯分社社長于趾琴祝福大家虎年快樂。（記者張宏/攝影）
作為贈品的冰菜幼苗曾在台灣是很珍貴的菜苗。（記者張宏/攝影）
作為贈品的冰菜幼苗曾在台灣是很珍貴的菜苗。（記者張宏/攝影）

世界日報 華人 疫情

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