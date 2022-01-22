世界日報洛杉磯喜迎虎歲嘉年華開幕 現場贈送防疫用品

開場舞蹈大裙舞。（記者張宏/攝影）

世界日報 「2022喜迎虎歲嘉年華」，22日上午10時至下年6時在羅蘭岡四季廣場（Seasons Place）熱鬧舉行，現場贈送洗手液或防護面罩，還有免費燈謎送獎、免費寫春聯、送幸運中國結等，歡迎民眾參加。免費入場，免費停車。

22日天氣晴朗，陽光普照，四季廣場揚溢著濃濃的節日氣息。現場幾十個攤位涵蓋吃喝玩樂和實用資訊，很多民眾早早就來排隊領取禮物，伴隨著Danny So新年舞曲和饒華華藝歌舞的大裙舞拉開了序幕。

世界日報洛杉磯分社社長于趾琴致詞說，每年春節世界日報都會舉辦年節展，因為疫情 ，去年舉辦了線上春晚，今年則以嘉年華形式出現。報社會將華人 過年的傳統延續下去，以此連結南加華人的心。

核桃市市長秦振國（Eric Ching）到場祝賀，他表示，感謝世界日報多年對社區的服務和貢獻，今年他參選第38區國會眾議員也是為了服務社區。

來自阿罕布拉的華人長者李先生，在許願樹上掛著身體健康的許願牌，他說，希望世界日報今年多舉辦活動，疫情憋太久了。

歡迎大家繼續來現場共襄盛舉，欣賞精彩節目，領取各種禮品、獎品和新春小禮物等。活動時間是1月22日和23日上午10時至下年6時。地點在羅蘭岡四季廣場，地址在18558 Gale Ave City of Industry CA 91748。