我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印人1家凍死 駭人事件曝光 偷渡路凶險重重

美暫停中國44航班 中駐美使館：非常不合理

疫情亂 南加州中間房價去年刷新十次 洛杉磯破80萬元

編譯組／綜合報導
聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%，居南加州六縣之冠。(聖伯納汀諾縣住都局)
聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%，居南加州六縣之冠。(聖伯納汀諾縣住都局)

南加地產市場有多熱，單從兩組數據就可看出：一，2021年的房產交易中位價平均年增16.3%，達69萬7500元；二，單是2021年，中位價的最高紀錄就已經刷新十次。

房市熱的主因：一，房貸利率雖在攀升，但仍在低檔，吸引買家進場。二，千禧世代希望買下人生第一套房，其他人則是想在疫情當中換個更大的房子。三，投資客積極進場，25%的物件是由他們買下的。

但是聯準會（Fed）可能升息，卻為2022年房市投下變數。因為房貸利息增加，意味著財力不足的人選擇空間縮小。

本周的30年期房貸利率已經來到3.56%，高於兩周前的3.22%。以最新中位價69萬7500元計算，如果買家頭期款20%，現在買的人就要比兩周前每月多付105元。

因此專家預估，雖然2022年的房市仍將熱絡，但是進場門檻將會越來越高。2022年房市的另一個隱憂是屋主惜售，導致好屋的競標越來越激烈。

房市供應緊縮的原因，除了南加六縣的新建案不多，現有屋主擔心升息，而不願換屋也是原因之一，以洛縣、橙縣為例，全年的成交案件就年減30%。

只是就算供給緊縮，出價競標依然激烈。Redfin對洛杉磯縣的統計發現，雖然2021年12月的競標案件少於2020年同期，但是59.7%的物件還是得要面對其他買家的競爭，中位價因而屢屢攀高。

洛杉磯時報整理去年12月與前年12月的房價數據後發現，南加州六縣的房價中位數均上漲，但成交量卻下降。其中聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%至48萬5750元，增幅居六縣之冠；洛杉磯縣成交量減幅最小，但中間價突破80萬，達80萬5000元。橙縣中位價增加17.6%至93萬5000元，成交量減少17.5%。河濱縣中位價增加20.4%至55萬元，成交量減少7.7%。

南加 洛杉磯 房價

上一則

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

延伸閱讀

南加周末大風天 內陸風速逾60哩

南加周末大風天 內陸風速逾60哩
賴清德1/25清晨抵洛 僑胞準備包車歡迎

賴清德1/25清晨抵洛 僑胞準備包車歡迎
羅省中華會館優秀青年甄選 報名2月底止

羅省中華會館優秀青年甄選 報名2月底止
阿諾史瓦辛格洛杉磯撞車 對方駕駛頭部擦傷

阿諾史瓦辛格洛杉磯撞車 對方駕駛頭部擦傷
世界晚報／感染激增患者躺走廊 洛杉磯醫護瀕於崩潰

世界晚報／感染激增患者躺走廊 洛杉磯醫護瀕於崩潰
聖塔安那焚風勁吹 南加周末大風天

聖塔安那焚風勁吹 南加周末大風天

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報