疫情亂 南加州中間房價去年刷新十次 洛杉磯破80萬元

聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%，居南加州六縣之冠。(聖伯納汀諾縣住都局)

南加 地產市場有多熱，單從兩組數據就可看出：一，2021年的房產交易中位價平均年增16.3%，達69萬7500元；二，單是2021年，中位價的最高紀錄就已經刷新十次。

房市熱的主因：一，房貸利率雖在攀升，但仍在低檔，吸引買家進場。二，千禧世代希望買下人生第一套房，其他人則是想在疫情當中換個更大的房子。三，投資客積極進場，25%的物件是由他們買下的。

但是聯準會（Fed）可能升息，卻為2022年房市投下變數。因為房貸利息增加，意味著財力不足的人選擇空間縮小。

本周的30年期房貸利率已經來到3.56%，高於兩周前的3.22%。以最新中位價69萬7500元計算，如果買家頭期款20%，現在買的人就要比兩周前每月多付105元。

因此專家預估，雖然2022年的房市仍將熱絡，但是進場門檻將會越來越高。2022年房市的另一個隱憂是屋主惜售，導致好屋的競標越來越激烈。

房市供應緊縮的原因，除了南加六縣的新建案不多，現有屋主擔心升息，而不願換屋也是原因之一，以洛縣、橙縣為例，全年的成交案件就年減30%。

只是就算供給緊縮，出價競標依然激烈。Redfin對洛杉磯 縣的統計發現，雖然2021年12月的競標案件少於2020年同期，但是59.7%的物件還是得要面對其他買家的競爭，中位價因而屢屢攀高。

洛杉磯時報整理去年12月與前年12月的房價 數據後發現，南加州六縣的房價中位數均上漲，但成交量卻下降。其中聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%至48萬5750元，增幅居六縣之冠；洛杉磯縣成交量減幅最小，但中間價突破80萬，達80萬5000元。橙縣中位價增加17.6%至93萬5000元，成交量減少17.5%。河濱縣中位價增加20.4%至55萬元，成交量減少7.7%。