華男工作室午夜遭賊砸玻璃闖入 攝影器材被偷損失3萬

李先生的拍片劇場工作室被搶後的模樣是一團糟。（記者謝雨珊／攝影）

李先生的拍片劇場 工作室設在艾爾蒙地 市（El Monte) 鄰近洛僑中心、國泰銀行的一棟辦公大樓一樓，21日凌晨3時被盜賊砸破玻璃闖入，許多燈光、硬碟等攝影器材被偷走，估值大約損失3萬元。最令李先生心痛的是他創作的許多網路劇場素材，全都存放在硬碟內，吃飯生財工具都丟了損失相當慘重。

李先生表示，因為工作關係有時得配合中國時間打電話，因此經常會在辦公室工作到大半夜。每一次半夜工作結束後，停車場一輛車都沒有，且非常黑暗。由於同棟大樓其他工作室的玻璃半年前被人砸過，為了安全起見，李先生經常會將自己的一輛房車留在停車場過夜，營造「有人在」的假象嚇阻盜賊上門。

不過日前李先生收到物業管理公司通知，告知他車子不能在停車場停放過夜，他只好聽話照辦，沒想到工作室慘遭玻璃被砸、生財工具被偷等，令他非常氣惱。他指出，這棟大樓平時沒保全，攝像監控也壞了，一到晚上空無一人非常不安全。他還提到，事發當日，他在工作室待到半夜1時多才離開，隔沒多久就有人砸窗闖入，查看附近的監控攝像才發現，原來他人在辦公室期間，經常有人在外徘徊閒晃，來了一批又一批。「我人就在裡面，萬一他們有槍怎麼辦？」他說「我簡直是不敢相信」，認為艾爾蒙地市治安實在很不好。

李先生已經報警處理，不過很難指望警察 很快可以抓獲嫌犯。他以自身經驗提醒大眾，凡事千萬要提高警覺。租借大樓辦公室時，最好找管理能力佳，對於治安及安全上心的物業管理。事發後，李先生辦公室一團糟，他打算另找辦公室遷移走人。