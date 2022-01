春節慶典回歸迪士尼 花木蘭跳跳虎遊行歡

木蘭和木須和觀眾合影。(記者張宏/攝影)

迪士尼樂園 度假區(Disneyland Resort)於 1月21日至2月13日在加州冒險樂園,以農曆新年回歸(Return of Lunar New Year)慶祝虎年的到來。這是一個限時的多元文化慶典,匯集中國、越南和韓國等亞洲國家的春節傳統。

(影音來源:記者張宏)

加州迪士尼冒險樂園1月21日熱鬧非凡,四處洋溢著春節氣息,亞洲風味的食品和飲料、精美的裝飾、節慶商品和令人興奮的娛樂活動,包括花木蘭的農曆新年遊行 (Mulan’s Lunar New Year Procession)的回歸、現場娛樂表演和身穿節日盛裝的迪士尼人物也悉數登場。

現場賓客享受可口的美食、美麗的裝飾、節慶商品和現場音樂表演。迪士尼動畫工作室電影「尋龍傳說」(Raya and the Last Dragon)中的英雄拉雅(Raya)也首次出現在迪士尼樂園度假區。

花木蘭的農曆新年遊行推出了全新的華麗花車,花木蘭(Mulan)和木須(Mushu)坐在花車上,周圍伴隨著演奏喜慶樂曲的中國傳統鼓手。花車以紅色和金色裝飾,象徵著吉祥和幸福。花車上掛著一串串鮮豔的紅色鞭炮和金色的流蘇,及精緻的紅色和金色燈籠。為慶祝虎年,迪斯尼人物跳跳虎(Tigger)加入了遊行。遊行結束後身穿節日盛裝的跳跳虎、花木蘭和木須、米奇米妮及三隻小豬和大家合影。

虎年有迪士尼老虎掛帥遊行。(記者張宏/攝影) 迪士尼新春遊行。(記者張宏/攝影)

現場設置四個區域的農曆新年市場(Lunar New Year Marketplaces),提供一系列誘人的亞洲風味菜餚,如叉燒包、香辣豬肉擔擔面、獅子頭肉丸等。民眾可購買美酒佳餚通票(Sip and Savor pass),該通票提供六張優惠券,可在指定的農曆新年市場售賣亭和用餐地點,兌換領取精選食品和非酒精飲料。現場會出售越式麵包、素食宮保豆腐配西葫蘆、虎年紅糖波霸奶茶。 迪士尼新年亞洲美食。(記者張宏/攝影)

新年市集還有亞洲傳統節目表演,包括中國、韓國和越南的民間舞者表演和傳統樂器演出。來自舊金山的音樂演奏團體 Melody of China 今年回歸,他們將演奏中國民間、古典和現代樂器融為一體的樂曲。

揮舞彩帶的表演者。(記者張宏/攝影)

現場安排了許願燈籠,可漫步在裝飾燈籠下,寫上虎年的希望和祝福,來自各個國家的文字寫滿了各種願望。有華人用中文寫著「明年過年可以回家」,體現疫情之下華人的思鄉之情。民眾可和民間藝人一起免費試做手工藝品,如龍珠著色工藝和中國書法。

關於迪士尼活動更多詳情,可訪問Disneyland.com/LunarNewYear