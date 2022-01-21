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建中南加校友會金磚計畫 回饋母校培育人才

記者謝雨珊／哈仙達岡報導
建國中學南加州校友會21日宣佈設立「金磚計畫案」，頒發獎盃獎狀給率先捐助的林元清校友（中）。（記者謝雨珊／攝影）
建國中學南加州校友會21日宣佈設立「金磚計畫案」，頒發獎盃獎狀給率先捐助的林元清校友（中）。（記者謝雨珊／攝影）

建國中學南加州校友會21日宣佈新年新計劃，成立永續經營基金投資的「金磚計畫案」，打算用投資共同基金方式，永續性協助建中栽培在校學弟。校友會在短短一周內籌得超過10萬元資金，會長張虎希望將有更多校友和社區人士共襄盛舉，協助建中培育人才。

建中校友會21日召開記者會上，特別表揚校友林元清醫師，率先慷慨解囊捐獻3萬美元，並提出配套方案，鼓勵更多校友及校外人士捐款，此舉在短時間加速了募款金額。

林清元受訪說，很多優秀的台灣學生需要一個機會，他很高興回饋對自己影響深遠的建中。這次大力支持金磚計畫，用行動拋磚引玉，希望永續幫助建中學子，增加他們的機會及開拓視野，未來他們學成後也能回饋社會。

張虎表示，幫助學弟們及貢獻母校是自己的願景。他感謝所有支持此項計畫的人士，並期盼更多人加入「金磚計畫案」行列。該校友會為此成立了「金磚計畫小組」全力推動執行，目前七位成員包括會長張虎、秘書長羅再陵、理事孫國泰、財務長郭銘時、年刊總編王竹青、林元清、及牟中丞。目前已捐款金磚計畫的校友，除以上七位外，還有鄺之才、許希聖、陸一忠、陳明祿、牟致遠、范揚隆、唐文駿。

建國中學南加州校友會張虎（右）領軍成立永續經營基金投資的「金磚計畫案」，協助建中...
建國中學南加州校友會張虎（右）領軍成立永續經營基金投資的「金磚計畫案」，協助建中培育人才。（記者謝雨珊／攝影）

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