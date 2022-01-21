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感染入院患者激增 內陸醫院瀕於崩潰

記者啟鉻／河濱綜合報導
變種病毒Omicron廣泛傳播，導致內陸醫院人手嚴重不足。（聖安東尼奧醫院提供）
變種病毒Omicron廣泛傳播，導致內陸醫院人手嚴重不足。（聖安東尼奧醫院提供）

據當地媒體報導，因為內陸醫院系統醫護人員十分短缺，而同時新冠疫情入院人數激增，導致部分醫院不堪負荷，瀕於崩潰。

厄浦蘭醫療中心發言人瑞伯曼（Cathy Rebman）表示，雖然因Omicron激增導致不少患者入院治療，仍不比上一年同期入院人數多，但當地的聖安東尼奧醫院急診室卻顯得異常忙碌。原因是新增變種病毒傳播，導致更多人感染症狀到醫院尋求治療，而此時醫院人手卻非常缺乏。

位於莫瑞諾谷市的河濱加州大學醫療中心也出現同樣困擾。發言人表示，出現更多感染患者，以及推遲需要護理的患者，兩者數量都在激增。

位於科爾登市（Colton）的箭頭地區醫療中心最嚴重，急診室醫師蓬寧頓表示，本周以來整個醫療中心似乎「淹沒在COVID中」，因為每一名患者都抱怨自己無法正常呼吸。他說「急診室有很多COVID患者」，「我們沒有足夠的病床，沒有地方安置這些病人。」

1月18日，箭頭地區醫療中心有123名感染患者，其中98例未接種疫苗。發言人賈斯汀表示，有部分患者確診與COVID1-19有關，需要在醫院病房。由於病床已經被患者佔滿，很多患者需要排隊等候。

Loma Linda大學醫療健康中心負責人柯頓表示，患者在急診室停留12小時或更長時間並不罕見，18日患者人數超過醫療中心320張病床容量的10%，一些病人只好被安置在走廊或會議室。

不僅是病床不足，醫護人員缺勤也很嚴重。河濱地區Kaiser Permanente負責人之一納瑞表示，與上一年同期比較，由於Omicron大面積傳播，大量醫護人員請病假，給仍在工作的醫護帶來巨大壓力，他們不得不疲於奔命填補空缺。他表示，這些在崗醫護人員太累了，他們努力工作超過以往。

加州大學 Omicron 變種病毒

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