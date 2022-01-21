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雷傑納隆科學獎決賽 洛杉磯兩少年志在藍天攻克癌症

記者丁曙╱洛杉磯報導
2022雷傑納隆科學獎洛杉磯決賽選手王語安。（學生提供）
2022雷傑納隆科學獎洛杉磯決賽選手王語安。（學生提供）

有「少年諾貝爾獎」美譽的2022雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search）將於3月在華府決賽，全國40名少年才俊角逐前十名次。 洛杉磯兩位華生表示，這將是疫情爆發後首次負笈遠行，有幸參加高中生最高水準的科研競賽十分振奮，並且堅定了他們志在藍天和治病救人的遠大理想。

亞凱迪亞高中（Arcadia HS）12年級生王語安（Ethan Wong），以「採用新型製造技術構建鐘形升力分佈的飛機偏航特性」科研項目入圍，他表示，高興中也有點震驚，當然很榮幸被納入這個優秀的學生群體。他在追求成為航空航天研究科學家的夢想時，獲得這種認可，並且有機會結識其他同行和知名科學家，將會給我增強信心和帶來靈感。

他進一步指出，華府決賽將是他自疫情開始以來的第一次遠行，所以十分期待這次旅行和結識新朋友的好機會，因為這樣的機會十分難得，非常珍惜。無論自己在決賽中能否進入前 10 名，這都將是一次終生難忘的經歷。他希望能與更多人分享自己的飛機研究項目，並且希望讓更多少年對航空航天工程感興趣。王語安已被麻省理工學院（MIT）提前錄取。

洛杉磯Palisades Charter高中12年級生江天琪（Theodore Jiang），以「破譯遺傳變異的語言：使用Ttransformer語言模型來識別與人類遺傳疾病和癌症相關的致病性錯義突變」項目入圍決賽。他說，這個榮譽對自己來說意義重大，也為他選擇生物工程作為大學專業，以及未來從事醫學研究的職業目標，提供了更多的肯定和動力。

他進一步指出，從現在起到3月中旬，他將全力為華府決賽做好準備，除了製作海報和練習演示，他將繼續開發生物語言轉換模型。該項目的研發仍在進行中，所以他不會就此打住，而是繼續推進項目研究，攻克人類遺傳疾病和癌症相關的頑症。江天琪已被麻省理工學院（MIT）提前錄取。

2022 年雷傑納隆科學獎40名決賽選手，是從全國1800多名高素質的參賽者中脫穎而出，這些參賽者顯示了他們成為改變世界的科學家和領導者的潛力。每位入圍者至少可獲得 25,000元獎金；進入前10名，每人的獎金從4萬元到25萬元不等。

2022雷傑納隆科學獎洛杉磯決賽選手江天琪。（學生提供）
2022雷傑納隆科學獎洛杉磯決賽選手江天琪。（學生提供）

入圍 華府 癌症

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