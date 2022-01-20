世報嘉年華 劉美芳律師送你「法律大補湯」

在世報嘉年華活动上，劉美芳律師將為現場觀眾送出90本新書「來一碗法律大補湯」 （劉美芳律師事務所提供）

世界日報 本週末兩天將在羅蘭岡四季廣場舉辦「喜迎虎歲嘉年華」，劉美芳律師將為現場觀眾送出90本新書「來一碗法律大補湯」，幫助華人 了解美國生活中必備的基本的法律常識，維護和爭取自己的合法權益。在活動後，感興趣的朋友仍可以聯繫世界日報索書。

劉美芳說，長期以來，華人經由世界各地來美國經商、就業、求學等，一向被認為是美國少數族裔中的楷模，勤奮踏實、以和為貴。但是，很多華人不了解美國的法律，不懂得為自己爭取權益，遭遇法律糾紛或許會付出昂貴的代價。她寫書的初衷，就是希望向華人介紹美國生活中必須具備的基本的法律常識，防患於未然。

22日、23日兩天，參加「喜迎虎歲嘉年華」的各界賓朋，凡在服務台掃碼關注洛杉磯世界日報兩個新聞平台的民眾，即可領取「來一碗法律大補湯」，先到先得，送完為止。由於新書有包膜，無法簽名贈書，前90本會在會場直接發放。有興趣的朋友們，在活動後仍可以聯繫世界日報索取新書。

劉美芳1986年開始在南加州 執業，具有豐富的經驗和出色的勝訴資歷。她的律師事務所服務貿易糾紛、商業欺詐、房地產買賣糾紛、專利商標侵權、勞資糾紛、律師失職訴訟、工程過失訴訟等等，以及家庭法方面的爭議離婚、離婚分產、爭取子女撫養權等。她經常提供客戶中肯、精準的建議，解決各種法律糾紛，受到廣泛好評。