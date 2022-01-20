雷傑納隆科學獎決賽 洛杉磯三華生入圍競爭180萬獎金

2022雷傑納隆科學獎決賽洛杉磯選手Vivien He。 (Regeneron STS)。

享有「少年諾貝爾獎」美譽的2022雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2022）40名決賽選手（Finalist）名單20日公布， 洛杉磯 地區有三位華裔 生入圍 ，將在 3 月 10 日至 16 日為期一周的決賽中，角逐前十名次，競爭總額超過 180 萬美元的獎學金。

洛杉磯地區入圍決賽的華裔學生和科研項目如下：

王語安（Ethan Wong），亞凱迪亞高中（Arcadia HS），項目名稱「採用新型製造技術構建鐘形升力分佈的飛機偏航特性」（Yaw Characteristics of Aircraft With a Bell-Shaped Lift Distribution Built With a Novel Manufacturing Technique）。

江天琪（Theodore Jiang），洛杉磯Palisades Charter高中，項目名稱「破譯遺傳變異的語言：使用Ttransformer語言模型來識別與人類遺傳疾病和癌症相關的致病性錯義突變」（Deciphering the Language of Genetic Variants: Using a Transformer-Based Language Model to Identify Pathogenic Missense Mutations Associated With Human Inherited Diseases and Cancer）。

Vivien He，派洛斯福德半島高中（Palos Verdes Peninsula HS），項目名稱「Qube：用於現場和區域地震預警的低成本物聯網設備」（Qube: A Low-Cost Internet-of-Things Device for On-Site and Regional Earthquake Early Warning）。

由科學學會（Society for Science）主辦的Regeneron STS科學獎，是美國歷史最久和最負盛名的高中生科學和數學競賽，表彰少年學子在科學數學領域取得的傑出成就。今年南加州三位入選決賽的華裔學生，分別來自洛杉磯地區的公立高中，他們的研究領域涵蓋生物醫學、人工智能、互聯網絡、工業製造等，成為美國未來的高新科技的希望。