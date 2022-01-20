南加華人區停車場 一女疑因糾紛開車撞死一男

南加華人區女子因家庭糾紛，開車撞死男子並撞傷警察。（KTLA5）

洛杉磯 縣南艾爾蒙地 市（South El Monte）19日（周三）晚發生一起疑因家庭糾紛引起的命案，一名女子在購物中心停車場開車撞死一名男子，並且撞傷處理案件的一名警察 ，後開車逃離被抓捕。現場附近有很多華人聚居，目前不確定涉案人的族裔背景。

據洛杉磯縣警局稱，這起致命的車禍發生在19日晚11時15分，案發地點位於南艾爾蒙地市Garvey Avenue 9600 號街區。警局報告指出，警察在該地區巡邏時，目睹一名50多歲的男子和一名30歲出頭的女子，在一家購物中心的停車場發生糾紛。警方當即拘留了男子，但女子突然跳上汽車，並開車掉頭直接撞向被拘留的男子。

警局表示，該女駕車撞倒這名男子，同時撞上一輛巡邏警車，並撞傷一名警察。男子當場死亡，但他的名字尚未公佈；受傷警察被送往醫院治療，因無大礙已出院。

案發後，涉案女子迅速開車逃離現場。在警方追捕過程中，逃犯女子的車輛拋錨靠邊停車後被逮捕。女子名字尚未公佈，她與被害男子的關係尚未得到證實。任何知情者請致電 323-890-5500 聯繫警局，希望保持匿名者致電 800-222-8477 聯繫滅罪熱線。