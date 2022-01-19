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洛市高檔家具店隨機捅殺女店員 男子巴市逛大街時被捕

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
嫌疑人為 31 歲的Shawn Laval Smith，警方已於19日抓捕他。（洛市警局提供）
嫌疑人為 31 歲的Shawn Laval Smith，警方已於19日抓捕他。（洛市警局提供）

洛杉磯市漢考克公園（Hancock Park）的一家豪華家具店，13日發生一起兇殺案，一名男子隨機走進店中，用刀刺殺了年輕的女店員。警方已於19日在巴沙迪那市（Pasadena）抓獲嫌疑男子，此前曾懸賞25萬元通緝。

影音來源：洛杉磯市警察局╱記者邵敏後製

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，嫌疑男子為 31 歲的Shawn Laval Smith，巴沙迪那市警方於19日中午收到市民來電表示看到樣貌和通緝令中相似的人。警方前往現場後，在Fair Oaks 和科羅拉多大道附近地區發現並拘留他。從電視台的視頻中可以看到，該嫌犯雖然才犯下可怕行為沒幾天，但卻在科羅拉多大道的商業區大搖大擺行走，在試圖向一家餐館借用衛生間時被人認出。

這起兇殺案發生在1月13日的大白。 24 歲的受害者Brianna Kupfer，當時正獨自在North La Brea Avenue的Croft House家具店工作。嫌疑男子走進商店，用刀襲擊這名年輕女子，然後從後門離開。案發後一位顧客走進店內，才發現女店員已死在地板上。

警方表示，嫌疑男子與被害人並不認識，隨意走進家具店行凶，目前尚不清楚具體的作案動機。監控錄像顯示，這名身穿深色連帽衫、戴著墨鏡和白色N-95口罩的瘦高男子行凶後，從犯罪現場後面的小巷中從容離開。另一段監控視頻顯示，殘忍殺戮發生30分鐘後，嫌疑男子走進比佛利（Beverly）和Wilshire 大道地區的一家7-11超市，並在那裡平靜地購買東西，像什麼事也沒有發生。

據相關記錄顯示，嫌疑人Smith曾於2020年10月在柯汶納（Covina）因輕罪被捕。洛市警局表示，案發後他去過南加州的很多地方，包括西好萊塢（West Hollywood）, 聖塔莫尼卡（Santa Monica）、巴沙迪那（Pasadena）、柯汶納（Covina）和聖地牙哥（San Diego）。警方曾表示，嫌疑男子Smith使用公共交通工具並攜帶武器，「他非常危險，民眾如果看到此人不要靠近，立即撥打 911。」

相關媒體報導稱，Smith的犯罪記錄可追溯到十多年前，他曾在三個州被捕十幾次，其中包括涉嫌於 2019 年 11 月向有人在的車內開槍，其他逮捕包括非法侵入、持有大麻和非法闖入的指控，他還涉嫌盜竊自行車，甚至襲擊加州一名警察。

據悉，受害者Kupfer 是太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）居民，曾擔任Croft House家具店的設計顧問，生前正在洛杉磯加州大學學習設計課程。同事形容她聰明、自信、冷靜和可愛，「發生這樣的事太意外了，沒有言語可以表達我們對失去這樣一個了不起的人感到震驚。」

洛杉磯 加州大學 警察

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