台灣高球一哥、奧運銅牌選手潘政琮本周末在棕櫚泉出賽

台灣高球一哥、奧運銅牌選手潘政琮，本周末在棕櫚泉出賽。（讀者提供）

2022 年美國運通盃American Express Cup高爾夫賽事1月20日起至23日在位於棕櫚泉La Quinta市的PGA West舉行，去年獲得東京奧運 銅牌的台灣好手潘政琮將出賽角逐這場獎金670萬元的大賽。

這項比賽是PGA美巡賽2022年在美國本土舉行的首場賽事。潘政琮也是海峽兩岸唯一獲得參賽資格的選手。他在去年的優異表現已受到當地媒體十分矚目。他在賽前接受媒體訪問時表示，他已獲得美巡賽今年各項賽事的邀請，他將出場隨後在南加州 及其他州的各項比賽，行程非常緊湊。他深具信心今年將有傑出的表現。

「美國運通」盃的門票現已在網上發售。華人高球愛好者要到現場替潘政琮加油者可把握這次難得機會。

今年有12位歷屆The American Express冠軍參加角逐， 包括：衛冕冠軍的 Si Woo Kim，曾二度奪冠的 Bill Haas (2010 and 2015 champion)，以及歷任冠軍選手 Andrew Landry (2020)，Adam Long (2019)，Rahm (2018)， Hudson Swafford (2017)，Jason Dufner (2016)， Brian Gay (2013)，Mark Wilson (2012)， Jhonattan Vegas (2011)，Pat Perez (2009) and Charley Hoffman (2007)。 去年韓國的選手Si Woo Kim在最後一天決賽中打出驚人低於標準杆8杆的優異成績64杆。在全美排名難度前十的Stadium Course反超對手勇奪冠軍。今年比賽獎金高達670萬元，盛況可期。

這項錦標賽今年將在PGA West 的所有三個球場上同時舉行前三天的初賽，全都開放球迷觀看。美國運通賽事主辦單位還表示，他們己訂於1月21日至22日晚間在PGA West的練習場恢復音樂會。所有參加美國運通高爾夫錦標賽者，必須出示新冠疫苗接種證明或近期新冠檢測 呈陰性的證明。

所有現場購票時間將如下：周四至周日（1月23日）7am-3pm。有興趣者可在比賽網址：www.theamexgolf.com獲得資料。