慈善家被殺同仇敵愾 比佛利山市議會支持罷免賈斯康

比佛利山市府標誌。（市府臉書）

比佛利山 （Beverly Hills）市議會近日全票通過了一項決議案，支持罷免洛杉磯 地區檢察長 (DA) 賈斯康（George Gascon）。因為該市居民Jacqueline Avant 夫人，也是著名音樂家Clarence Avant 的 81 歲的妻子，去年12 月1日她在家中遭搶匪入侵被槍殺。

比佛利山市議會應市長 Bob Wunderlich 和副市長 Lili Bosse 的提議進行了表決。據市府新聞稿指出，「在過去12 個月裡，洛杉磯縣多地出現的犯罪活動急劇增加，包括跟蹤到家搶劫、快閃搶劫事件，特別是該市居民、深受愛戴的慈善家阿凡特夫人在家中被槍殺激發起同仇敵愾」。

副市長Lili Bosse說，「我們應該生活在一個人們可以感到安全的城市裡，不僅僅是比佛利山，而且是洛杉磯的所有地方。人們應該能夠感到安全地走在城市的街道上。人們晚上在家中、床上、任何地方睡覺都應該感到安全。」

殺害Avant夫人的嫌犯是29 歲的Aariel Maynor，一個作惡多端、屢教不改的慣犯。比佛利山警察 局局長斯坦布魯克（Mark Stainbrook）說：「我們一次又一次逮捕了同一個人，同時放他出獄繼續作案，並且犯下了更多的罪行，包括你們看到的阿凡特夫人命案。那個兇嫌已有很長的犯罪歷史。他正在假釋期，同時也正在犯罪。他從一開始就不應該被放出去。」

「快閃搶劫」事件指的是一群竊賊以商店為目標並實施搶劫。自去年11月以來，洛縣已發生十幾起此類事件。據 NBC 洛杉磯報導，有14 人因涉案被捕。但是，由於「他們的年齡、支付保釋金後或零保釋金規則」，他們都已被釋放。

比佛利山市議會隨後例舉了洛杉磯縣檢察長賈斯康實施的相關的具體政策，包括取消對輕罪和非暴力重罪的現金保釋、駁回輕罪指控（儘管有一些例外），以及在涉及違反保釋和幫派關係的情況下撤銷加重刑期等。

在比佛利山市議會通過該項決議案後，洛杉磯縣檢察長辦公室沒有回應媒體的置評要求。