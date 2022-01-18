南加巴市車禍死亡的三少年親友路邊舉辦悼念會

就讀天普市高中的裴安迪在車禍中身亡。（KTLA電視截圖）

巴沙迪那（Pasadena）210公路附近16日晚發生嚴重車禍 ，導致三名未成年人死亡，分別來自蒙特利公園 市和天普 市。17日晚間，家人和親友聚集在事發地點紀念死者。

17日晚間，事發地擺滿了鮮花和蠟燭。據悉，16日晚上，17歲來自天普市的亞裔男孩裴安迪（Andy Bae，音譯）正在駕駛2005年Honda轎車在Michillinda街向南行駛，而17歲來自蒙特利公園市的Nicholas Torres和來自天普市的16歲Eric Gullekson是乘客。車輛撞上凸起的混凝土路緣石，撞到鐵絲網圍欄，翻過泥土路堤並翻車。Torres後來在醫院死亡，另兩人當場死亡。

Torres的母親Daisy Maciel在17日與社區成員一起參加守夜活動，含淚表示心碎，並表示兒子是一個心胸寬廣、彬彬有禮、尊重他人的男孩。

而裴安迪就讀的天普市高中，也有幾名學生也加入了守夜活動，表示他們會想念這位朋友，裴安迪原本應該在17日慶祝他的18歲生日。他們表示裴安迪人非常好，平易近人，一定會去天堂。

目前尚不清楚司機是否喝了酒或使用藥物，事故原因還在調查當中。民眾如有線索，可以撥打CHP警員Villanueva的電話：626-2968100。