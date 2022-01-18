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南加內陸四名年輕人假冒募款被逮

記者啟鉻／河濱綜合報導
警方繳獲贓物。（警方提供）
警方繳獲贓物。（警方提供）

河濱市警方近日接到民眾舉報，派里斯市（Perris）社區有四名年輕人稱親友生病需要就醫，向過往行人求助募款。警方根據舉報線索調查，發現募款活動是假冒，使用照片來自網路。參與募款的兩名成人被拘捕，兩名未成年人拘押後釋放。警方提醒，類似募款行為，多數都是騙局。民眾一旦發現立即報警。

案件發生在1月14日，河濱縣警局派里斯市分局接到居民舉報，有人在社區稱年輕親友重病需要就醫，向行人募款，地點在市區派里斯大道（ Perris Blvd.）和紐沃路（Nuevo Rd. ）交匯處。警方特別執法小組趕到募款現場。經過調查，確認募款者募款理由屬於編造，使用重病親友圖片也是從網絡取得。

參與募款的兩名男女，尼斯特（Davide Nistor）和杜米楚（Ana Maria Dumitru,女）均18歲，橙縣安那罕市居民，涉嫌利用編造理由實施誘使、盜竊行為，被拘押在Byrd Detention Center。另外兩名未成年人參與者，分別是16歲和14歲，被警方拘押後釋放。四人非法所得589元被沒收。

河濱縣警方提醒居民，勿要向任何持有自製標誌的人捐款，多數情況下，這裡募款行為都是騙局。若有人發現社區有類似行為，鼓勵民眾向警方報警。

南加，很多居民都會發現高速路出口、街道十字路口以及一些餐廳商場旁，都有人持各種理由，或者舉著標誌，比如無家可歸、家人生病等，請求過往人們施捨。警方曾表示，一些人採用這種方式，每個月可以獲得上千元收入，而且都是現鈔，也不繳納所得稅。

遭拘捕男女。（警方提供）
遭拘捕男女。（警方提供）
假冒募款現場。（警方提供）
假冒募款現場。（警方提供）

南加 橙縣

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