南加三未成年少男駕車失控飛出高速 三人皆死亡

事故發生於巴沙迪那市Foothill Blvd以南的Michillinda街。（記者王若然／製圖）

巴沙迪那（Pasadena）210公路附近16日晚發生嚴重車禍，導致三名未成年人死亡，其中一人為蒙特利公園 市居民。剛開始警方依目擊者說法，稱車輛是從210號高速公路上沖下來墜毀在路面，後來警方表示目擊者說法有誤，事故發生時，汽車 正在地方馬路上行駛，撞到路邊導致翻車。

根據加州 高速路巡警（CHP），事故大約發生在當晚8時25分，地點位於Foothill Blvd以南的Michillinda街。

CHP巡警Peter Nicholson表示，起初警方依據目擊者說法，該車輛從210號公路上墜毀，但是經過勘查，目擊者說法有誤。

CHP表示，事故發生時，17歲男孩Andy Bae駕駛這輛2005年Honda轎車在Michillinda街向南行駛，車上還有另兩名男性未成年，分別是16歲的 Eric Gullekson和17歲的Nicholas Torres。Nicholas Torres為蒙特利公園市居民，事故發生後送醫不治身亡，另外兩人當場死亡。

根據CHP的報告，當時汽車在行駛過程中不知為何失控撞在了突起的水泥路牙上，接著車輛繼續向西側失控行駛，又撞在了鐵鍊圍欄上，並最終撞在了水泥牆上，車輛翻車。

目前尚不清楚司機是否喝了酒或使用藥物，事故原因還在調查當中。

民眾如有線索，可以撥打CHP警員Villanueva的電話：626-2968100。