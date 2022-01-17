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洛市也爆遊民襲擊 護士在車站遭打死 當局誓保公交安全

洛杉磯訊
洛杉磯聯合車站。（車站臉書）
洛杉磯聯合車站。（車站臉書）

洛杉磯縣大都會交通局（Metro）官員17日對一名70歲的護士在聯合車站附近等待公交車時，遇遊民襲擊身亡表示哀悼。他們誓言將採取措施加強公交系統乘客的安全。

據洛杉磯警方稱，被害人Sandra Shells於13日清晨5點15分左右，在距離聯合車站不遠的Vignes街和Cesar Chavez街附近遭到襲擊。當時她正要搭乘公交車去洛杉磯縣南加大醫院（LAC-USC Medical Center）上班。受傷後的Shells於16日在醫院離世。

據縣警部門的記錄，嫌犯是現年48歲的貝爾（Kerry Bell），被警方描述為一名無家可歸的男子。貝爾在襲擊發生後不久被捕，目前仍在獄中，保釋金200萬元。警方描述，貝爾當時無端攻擊Shells的頭部，導致她摔倒，頭部撞在地上。

儘管貝爾因涉嫌毆打而被起訴，但Shells最終在醫院過世，將使嫌犯面臨可能的謀殺指控。

「得知幾天前在地鐵巴士站遭到襲擊的洛杉磯縣南加大醫院護士已經因傷而亡，我感到非常難過」，Metro董事會主席、縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)17日發表聲明說，「作為一線的必要工作者，她在整個疫情期間幫助挽救了無數生命，失去英雄是令人心碎的損失」。

蘇麗絲表示自己作為Metro董事會主席，將繼續推動為乘客和員工製定加強安全計劃，以防止此類悲劇事件再次發生。她向受害者家人和整個洛縣南加大醫院社區表示哀悼。

Metro的首席執行官Stephanie Wiggins更在聲明中表示，她得知Shells的死訊後「極為悲痛」。她表示，「這種悲慘和隨機的暴力行為使我們更加堅定地保持對系統安全的警惕，我們將繼續與社區和我們的合作夥伴合作，以確定長期的公共安全措施」。

洛縣南加大醫院16日晚間發表聲明表示，「Sandra Shells在該院的38年職業生涯中，她的富有同情心的護理和對患者和社區的無與倫比的奉獻精神將永遠被人們銘記。Sandra不知疲倦、無私地工作，以確保她的病人安全和健康，她將永遠被人們銘記為一位善良、富有同情心、樂於助人、樂於助人、體貼周到的護士，深受同事和病人的喜愛」。醫院還表示，「對於她的巨大工作和奉獻精神，我們永遠不會有足夠的語言來表達我們的感激之情」。

Metro官員敦促公眾和公交乘客報告任何可疑或犯罪活動。民眾可通過Metro Transit Watch應用程序或致電888-950-SAFE (7233)，或發短信至213-788-2777報告。在緊急情況下，則應撥打911。

南加大 洛杉磯 蘇麗絲

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