洛杉磯動物園為好萊塢女星貝蒂懷特辦100歲冥誕慶會

貝蒂懷特生前對洛杉磯動物園的支持超過50年。（洛杉磯動物園）

洛杉磯 市和洛杉磯動物園 17日為不久前剛剛謝世的好萊塢知名已故女演員貝蒂懷特（Betty White）舉辦100歲冥誕慶會，這位在美國堪稱堪稱家喻戶曉的女演員，生前長期擔任洛杉磯動物園董事會董事、捐贈者和名譽動物園管理員。

洛杉磯市長賈西提在參加當天的活動時表示，洛杉磯為失去這樣一位天使而遺憾。他說，貝蒂懷特對人、對世間聖靈始終懷善良的心，她對洛杉磯動物園表達的愛心和人性，甚至比她的演藝和才華更要打動人心。

懷特12月31日在她布倫特伍德（Brentwood）的家中去世，享年99 歲，她本來計畫在2022年1月17日慶祝百歲生日。上周三，洛杉磯動物園宣布開放位於Allen Ludden Plaza的白玫瑰紀念園，動物園遊客可以通過留言、記憶或在卡片上繪畫來紀念懷特，所有的紀念物將在1月底之前集中掛在一根金線上，在白玫瑰園展出。Allen Ludden Plaza當年是以懷特已故丈夫的名字命名。

動物園還創建了自助「貝蒂的洛杉磯動物園之旅」，以感謝懷特多年來對洛杉磯動物園的貢獻。遊覽包括16個地標，這些地標都是當年懷特夫婦與特定動物的親密連結處。

實地徒步遊覽將持續到1月 31 日，無法到動物園實地訪問的游人，可上網lazoo.org/betty-white觀看。

以「The Mary Tyler Moore Show」和「The Golden Girls」等情景劇多次獲得艾美獎 的貝蒂懷特對洛杉磯動物園的支持超過半個世紀，大洛杉磯動物園聯合會主席Tom Jacobson在17日的紀念活動中表示，懷特喜歡所有的動物，無論是野生動物還是圈養動物，她從來不站在那裏指手畫腳，而總是和我們一起做她力所能及的事情。