洛杉磯動物園為好萊塢女星貝蒂懷特辦100歲冥誕慶會
洛杉磯市和洛杉磯動物園17日為不久前剛剛謝世的好萊塢知名已故女演員貝蒂懷特（Betty White）舉辦100歲冥誕慶會，這位在美國堪稱堪稱家喻戶曉的女演員，生前長期擔任洛杉磯動物園董事會董事、捐贈者和名譽動物園管理員。
洛杉磯市長賈西提在參加當天的活動時表示，洛杉磯為失去這樣一位天使而遺憾。他說，貝蒂懷特對人、對世間聖靈始終懷善良的心，她對洛杉磯動物園表達的愛心和人性，甚至比她的演藝和才華更要打動人心。
懷特12月31日在她布倫特伍德（Brentwood）的家中去世，享年99 歲，她本來計畫在2022年1月17日慶祝百歲生日。上周三，洛杉磯動物園宣布開放位於Allen Ludden Plaza的白玫瑰紀念園，動物園遊客可以通過留言、記憶或在卡片上繪畫來紀念懷特，所有的紀念物將在1月底之前集中掛在一根金線上，在白玫瑰園展出。Allen Ludden Plaza當年是以懷特已故丈夫的名字命名。
動物園還創建了自助「貝蒂的洛杉磯動物園之旅」，以感謝懷特多年來對洛杉磯動物園的貢獻。遊覽包括16個地標，這些地標都是當年懷特夫婦與特定動物的親密連結處。
實地徒步遊覽將持續到1月 31 日，無法到動物園實地訪問的游人，可上網lazoo.org/betty-white觀看。
以「The Mary Tyler Moore Show」和「The Golden Girls」等情景劇多次獲得艾美獎的貝蒂懷特對洛杉磯動物園的支持超過半個世紀，大洛杉磯動物園聯合會主席Tom Jacobson在17日的紀念活動中表示，懷特喜歡所有的動物，無論是野生動物還是圈養動物，她從來不站在那裏指手畫腳，而總是和我們一起做她力所能及的事情。
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