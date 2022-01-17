洛市韓國城熱門商場發生鬥毆 一死一傷 三人被捕

事發商場是不少華人都愛光顧的地方。（abc電視台截圖）

三名男子近日因在韓國城7-Eleven便利店附近的一場打鬥而被捕。事件造成一名男子死亡，另一名男子住院。

據洛杉磯警察 局稱，警方於15日凌晨2點左右接到了一起群毆的報警電話，被派往第六街和Alexandria街。「警察趕到，發現受害者被捅傷」，警方在一份聲明中說，「發生爭執，導致打架。當一名身份不明的男性捅傷受害者時，受害者正試圖阻止一場鬥毆。捅傷後，另外兩名嫌疑人毆打並踢了受害者的同伴造成傷害」。

警方說，兩名男子都被送往醫院，其中一人死亡，另一人因傷勢不危及生命而接受治療。這名死亡的男子的名字未被公布，等待通知其親屬。

警方說，「調查人員確定了一輛可疑車輛，並將車輛追蹤到迴聲公園的一個地址」。15日，警方逮捕了兩名被認為對毆打倖存男子負有責任的男子，分別是26歲的Josue Alegria和Damian Dehorney，兩人因涉嫌謀殺未遂而被登記，每人保釋金100萬元。

16日，涉嫌捅死該受害者的男子向兇殺案偵探自首，他是26歲的Jose Garibay因涉嫌謀殺而被起訴，保釋金為200萬元。

事發的7-Eleven便利店位於一處小商場（plaza）內，旁邊有多家華人 愛光顧的韓式餐館。民眾若有更多關於這次襲擊證據，應致電213-382-9470聯繫LAPD West Bureau兇殺案偵探，或者LAPD的24小時舉報熱線877-LAPD-247。舉報人也可以撥打止罪熱線800-222-TIPS。