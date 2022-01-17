哈岡華協和當地實驗室提供核酸檢測服務 200民眾受益

哈岡華協和當地實驗室提供核酸檢測便民服務，200人受益。（方孝偉提供）

哈崗華人協會周末在Steinmetz park完成了200個學生及家長的PCR檢测，這也是哈岡華人協會近期第八次與當地的實驗室聯合為社區提供便民服務，尤其是在目前疫情 再度肆虐、民眾等待檢測 大排長龍的狀態下，便民服務受到廣泛歡迎。

此次檢测活動，由哈岡學區前教委會主席徐乃星擔任召集人，哈岡華協會長方孝偉、理事蕭慶林、李霖、董建瑄、大仁、Jacky、張國興等提供協助。Pac Genomic Laboratory的工作人員不僅提供了當天前後三個多小時的測試，還在24小時内完成檢驗報告，比一般要三天才能得到結果提早兩天。

美國、加州、洛杉磯 的疫情愈來愈嚴重，許多地區感染數字直線上升，檢測的人非常多，洛杉磯縣已要求超過100人的室內活動要取消，疫苗注射、口罩隨時配戴、減少參加聚會、減少出入人多環境，都是硬道理。

當天哈岡和Pac Genomic Laboratory的PCR檢测活動發生一些小插曲，公園管理员以檢测公司未獲許可為由，工業分局兩位警員到場要哈岡華協停止檢测活動，而主辦單位則出示了洛杉磯縣政府主管書面同意書。雙方協商以後類似便民活動還需事先知會獲得許可，以便活動舉辦順利。