台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

珍煮丹是來自台灣民眾相當熟悉的連鎖飲料店品牌，於2010年從台北士林夜市起家，主打產品為黑糖飲品。珍煮丹幾年前在落腳進駐北加州 灣區時，曾經轟動當地華人 ，店外大排長龍。如今南加州居民終於等到了這一天，珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。不少人甘願花上一下午排隊，只為喝到一口珍煮丹的黑糖飲品。

珍煮丹在台灣目前共有74家門市。該店主打品黑糖珍珠鮮奶是蟬聯銷售排行榜第一，黑糖蜜製珍珠加上香濃鮮奶受到眾人歡迎。住在蒙特利公園市的朱同學來自台灣，疫情期間無法返台，農曆新年又即將來臨，思鄉心切，在珍煮丹試營運當日特地開車到羅蘭崗，想要喝到道地的台灣味。朱同學最想念的就是珍煮丹的黑糖珍珠鮮奶，她表示，自己下午才到場，一到場就看到一條超長隊伍，驚嚇萬分，「因為我在洛杉磯 已經很久沒看過這麼長的隊」。

不過超長隊伍並未讓她退卻。朱同學表示，珍煮丹一直是她很喜歡的飲料品牌，尤其他們的珍珠非常Q彈滑順，配上奶茶香及黑糖，整個搭配比例都比很多其他飲料店好喝。另外一個朱同學非常喜歡的飲品是芋芋鮮奶系列，她認為，珍煮丹的芋頭搭配鮮奶，非常濃郁，芋頭又有嚼勁，是芋頭控必點的飲品。不過羅蘭崗分店目前只賣黑糖芋芋鮮奶。

在洛杉磯羅蘭崗地區販售的飲品除了黑糖珍珠鮮奶，另還有黑糖珍珠厚鮮奶、黑糖芋芋鮮奶、茉莉拿鐵、紅茶拿鐵、泰泰拿鐵、復古紅茶、老派紅茶、及茉莉花茶。朱同學認為，羅蘭崗分店販售的飲品不算多，不過已足以一解思鄉之愁。