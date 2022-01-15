華裔生張文澤向二戰百歲老英雄祝壽

張文澤來到養老院為百歲二戰老飛官賀壽。（學生提供）

參加過二戰的美軍官兵健在者已屈指可數，在南加州 就有一位空軍退役中尉（lieutenant）霍拉克（Harry Horak）。Clairbourn 中學七年級華裔生張文澤（Jack Zhang），不久前發起一項向百歲老人發送生日賀卡的祝壽活動，向保家衛國、英勇善戰的美軍老英雄致敬，同時他本人也受益良多。

張文澤說，他是在學習二戰歷史中發現了霍拉克老人，當時他偶然看到了老人的女婿發出的一份帖子，希望人們寫卡祝賀老人家100 歲生日快樂。於是，他就熱情參與這項活動，為百歲老人準備了一份特別的生日禮物。他聯繫了朋友和同學，大家一起寫賀卡祝他生日快樂，感謝他為國家的服務。最後，有10位同學和朋友共襄善舉。

1921年霍拉克出生於堪薩斯州蒙登市（Munden, Kansas），1941 年報名從軍參加二戰，分配到美軍第 449「飛馬人」（The Flying Horsemen）轟炸機組，派駐意大利南部的Grottaglia作戰。他的飛機後來被稱為「Raggadaz」，因為在一次戰鬥中，該轟炸機的機尾被地面炮火擊落，但是機組全體成員倖免於難。戰後，霍拉克和他的妻子定居南加州聖塔蒙尼卡市（Santa Monica），晚年居住在亞凱迪亞 市一間養老院 。

在這次祝壽活動中，張文澤將同學們寫的所有生日賀卡粘貼在一塊泡沫板上，並且用蛋糕、美國空軍徽章和聖誕樹、氣球等繪畫裝飾。他還買了一個香草巧克力蛋糕，以及三支組成「100」 的蠟燭。在去年底的某一天，張文澤起個大早，在父母的陪同下，帶著禮物來到了位於亞凱迪亞市（Arcadia）的養老院。由於防疫規定，他們要留在大樓外等待。經過漫長的等待，他們終於見到了這位美軍英雄、百歲壽星。

張文澤說，這位百歲老人的音容笑貌好像只有70-80歲，非常友善，也很喜歡他們的表演以及準備的禮物和意外的驚喜。雖然養老院已經為老人家烘烤了一個巨大的蛋糕，但是，客人帶來的蛋糕依然讓他很開心。在拜會結束時，老人的眼睛裡流下了快樂的淚水。

張文澤說，他從老人那裡了解到什麼是真正的勇氣，以及軍人為保家衛國付出的巨大犧牲。他也從課堂以外的地方學習了真實的二戰歷史，並激勵他今後更加努力學習，要像老英雄一樣，報效國家，保衛人民，服務大眾，要讓前輩們的犧牲奉獻得到應有的回報。

過去幾年裡，張文澤參與了許多不同類型的志願者工作，獲得了總統志願服務獎（金獎），在 2022年元旦前夕參加了玫瑰花車裝飾。他希望以霍拉克老人為榜樣，銘記他的鼓勵和教誨，並繼續通過志願者工作服務社區。