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洛杉磯僑界座談會 表彰楷模祝福冬奧

記者楊青／洛杉磯報導
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。（記者楊青／攝影）
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。（記者楊青／攝影）

加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。

國會議員趙美心、加州上訴委員會委員伍國慶、中國駐洛杉磯總領館僑務領事路君燮、49區加州眾議員競選人方樹强以及傳統僑社和新僑代表關鍵榮、葉安利、李紅等將近60人參加當天座談。

座談會由前羅省中華會館主席馬樹榮和亞美商會共同召集。趙美心、伍國慶等首先向馬樹榮頒發長期服務社區傑出貢獻獎。趙美心表示，馬樹榮幾十年深耕社區，服務僑民，領域涵蓋傳統僑社和新移民、中小商家、華人餐飲和超市等多個行業，他擔任中華會館主席期間，為華人移民和商家爭取權力，第一時間為北嶺地震發起捐款和救災，創辦美國華人華僑聯誼會，近年更是發動傳統僑社為中國汶川大地震捐款、為縣警局捐助等大型活動，為華人社區與主流搭建了良好橋梁。

伍國慶表示，馬樹榮是引薦他認識洛杉磯市議員、市長和傳統僑社宗親會的第一人，馬樹榮不僅是很和善的餐館老闆，卡拉Ok也唱得很好；不僅始終保持服務社區的熱忱，更保持著親切和藹的個人魅力。

馬樹榮表示，服務僑社將近半個世紀，無怨無悔。他表示，北京舉辦冬奧會和冬殘奧會機會不易，更需要廣大海外僑胞給與支持。當晚會場舉辦了聖火傳遞，表達南加州華人華僑對北京冬奧會的支持。

中領館僑務領事路君燮致辭表示，再過兩周，2022年冬季奧運會將在北京舉辦，中國已做好準備，歡迎來自全世界的運動員。他表示，促進世界和平，增進相互瞭解，實現文化交流，傳遞文明，為友誼搭建交流平臺，是北京冬奧會的宗旨，成功舉辦冬奧會冬殘奧會，對世界對中國都具有重要意義，不同膚色、不同種族和不同信仰的人相聚在奧林匹克的旗幟下，携手共進，為世界人民戰勝疫情、共剋時艱帶來勇氣，成功舉辦冬奧會冬殘奧會，也是海内外中華人共同的心願。

他表示，這段時間以來，南加州僑民舉辦了各種各樣迎冬奧活動，為北京冬奧會送去滿滿祝福，提供了寶貴的支持。他代表領館表示崇高的敬意和由衷感謝。預祝包括美國運動員在内的所有運動員取得良好成績。

他說，疫情發生以來，僑胞們守望堅守，許多僑團積極參與抗疫，為美國地方和人們籌集和捐助防疫物資，體現同舟共濟大愛無疆的情懷，許多僑胞響應中國政府非必要非緊急不旅行倡議，積極支持了國内預防境外傳播的措施。他預祝南加華人華僑虎年吉祥，幸福安康，再現虎虎生機。

南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克...
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。（記者楊青／攝影）
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克...
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。（記者楊青／攝影）

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