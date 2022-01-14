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Omicron疫情在紐約等大城開始減緩 全美染疫平均數攀升

中華會館回敬晚宴一人確診 追蹤接觸者皆陰性

記者謝雨珊／華埠報導
1月9日在金龍酒家舉辦的回敬中華會館四首長晚宴上，有１名與會者確診新冠，但追蹤接觸者皆陰性。(本報檔案照)
1月9日在金龍酒家舉辦的回敬中華會館四首長晚宴上，有１名與會者確診新冠，但追蹤接觸者皆陰性。(本報檔案照)

本報13日接到匿名爆料，稱羅省中華會館四大首長元旦就職晚宴，有嘉賓確診新冠但未通報給主辦方。但據出席晚宴的華埠服務中心執行長伍競群證實，確實有一人確診，但是這名確診者當天並不知道自己感染，並非有意隱瞞。他並澄清，這場晚宴不是元旦就職典禮晚宴，而是1月9日回敬中華會館四首長晚宴，出席者有100多人，並未對外開放。

根據伍競群的說法，這名確診者在參加回敬四大首長晚宴結束後，感到身體有些不適，隔天 ( 1月10日) 立刻赴華埠服務中心檢測，快篩及PCR檢測結果皆為陽性。得知確診後，確診者立刻通知與他同桌及與他交談過的與會人士，並請他們盡快去篩檢。眾人紛紛到華埠服務中心做檢測，所幸檢測結果均為陰性。據伍競群的了解，就連坐在確診者兩旁的人士，檢測結果都是陰性。他表示，這名確診者年過70歲，打過三針疫苗，目前身體狀況良好，這期間都關在家休養。

伍競群也表示，華埠服務中心得知後，開始追蹤確診者的接觸者，並協助撥打電話，通知他們參加檢測。他指出，目前大家檢測都為陰性，況且事發已有數日，如果被傳染，應該早就發病了。

檢測 華埠 疫苗

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