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加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
超強傳染力的Omicron變種病毒發威，加州各縣染疫死亡率及住院率都有增加。(本報檔案照)
超強傳染力的Omicron變種病毒發威，加州各縣染疫死亡率及住院率都有增加。(本報檔案照)

新冠疫苗在去年前半年算是很多人的救命稻草，但新變種病毒削弱了疫苗的威力。如今，有著超強傳染力的Omicron變種病毒，橫掃世界重創美國。不少研究證實，Omicron變種傳染力是Delta變種的好幾倍。加州作為全美人口最多的大州，染疫人口相對多於其他州。美國衛生服務部（The U.S. Department of Health and Human Services）釋出截至1月11日的數據，根據各縣每十萬人中的死亡人數排名，前三名染疫死亡率最多的縣都在南加州。

依照染疫死亡人數占人口比例，染疫死亡率最高的縣不是人口最多的洛杉磯縣，而是帝國縣（Imperial County），其每十萬人就有448人死亡，目前已有811人死亡，比加州平均每十萬人的死亡率高出130.9%。上周每十萬人新增確診人數為1212人。染疫死亡率第二名是聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），其每十萬人就有283人死亡，迄今共有6180人死亡，比加州平均每十萬人的死亡率高出45.9%。上周每十萬人新增確診人數為1300人。第三名才是洛杉磯縣( Los Angeles County) ，每十萬人中有274死亡，迄今共有2萬7532人死亡。上周的每十萬人新增確診人數為2013人。

南加州其他縣像是河濱縣排名為第12名，橙縣排名在第18名，范杜拉縣（Ventura County）則排在28名。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至1月12日，全美已有上千萬人染疫，共84萬2461人染疫死亡。光是加州每天新增上萬人確診，疫情仍然是非常嚴峻。目前全美有62.6%人口完成疫苗接種，36.7%打了加強針。

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