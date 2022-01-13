華人醫師高卿加入亞凱迪亞第五區市議員選戰

亞凱迪亞美以美醫院心臟病專科醫師高卿（Michael Cao）宣布將參選2022年11月亞凱迪亞市第五區市議員選舉。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 （Arcadia）美以美醫院心臟病專科醫師高卿（Michael Cao）日前舉辦募款餐會，宣布參選今年11月亞凱迪亞市第五區市議員選舉，希望填補前市議員Roger Chandler的遺缺，並已獲得多位民選官員的背書。

高卿是心臟病專科醫師，美國空軍少校，曾在伊拉克及阿富汗戰地服務，目前也在亞市老年人委員會和亞市警察 基金會董事會任職。他表示，參選市議員要讓亞市成為加州最適合居住的城市。

高卿競選綱領首要是健康議題。他說，疫情 改變了人們的日常生活和家庭。如果當選，他希望建立一個衛生委員會關注健康，加強鞏固與美以美醫院的合作。其次是賦予居民權力，每個居民都有發言權，促進公民參與，鼓勵亞市居民參與社區活動。

在財政方面，他認為開支不應超過收入資源。疫情造成了預算挑戰，如果當選，他將與市議會和市府員工努力保持預算平衡。郵箱盜竊現象在亞市很嚴重，他將與警察局密切合作，加強監控，著力於公共安全。

對於市民關注的遊民危機，他主張與洛縣和其他城市密切合作，瞭解根本原因，緩解危機。作為一名退伍軍人，他將重視亞市的退伍軍人和老年居民的生活，努力為該群體維持和增設娛樂、健康和其他服務。

他表示，自己是一名醫生，在新冠疫情期間一直堅守在抗疫前線。他獨特的背景將可以幫助和完善其他四名市議員的工作，期待著為第五區居民服務。

高卿現已得到羅斯密市長勞朱嘉儀、阿罕伯拉市議員Sasha Perez、杜瓦迪市市議員康佳琛(Samuel Kang）、SGV Municipal水局主席黃泰平（Thomas Wong）、亞市前市長Bob Harbricht、核桃市前市長林恩成等人背書。