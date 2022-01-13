今年報稅季1月24日起 善用國稅局線上資源

2021年兒童稅收抵免付款稅務資訊 （記者王珂╱攝影）

美國國稅局 近日鼓勵納稅人使用線上工具和資源，來準備2021年聯邦稅表 所需資訊，包含受疫情影響發放的救濟補助金和子女稅優惠預付款等相關內容。

自2022年1月24日開始，以電子方式提交2021年稅表，納稅人利用報稅軟體或可信賴的稅務專業人士，可以在整個過程中得到指導並避免犯錯，如提交不完整或不准確的稅表可能延遲處理和退稅 。

國稅局官網（IRS.gov）提供的報稅步驟和工具全天24小時可用，可以查看帳戶資訊、獲得稅務問題的解答或支付稅款，沒有資格獲得第三筆補助金或沒有獲得全額補助金的居民，將可能有資格申請紓困金退稅額。

做法是在提交2021年稅表時，需要知道收到的第三筆經濟影響補助金的總額，以計算正確的2021年紓困金退稅額。納稅人需填寫正確的款額，以避免處理延遲、減慢退稅。從 1月下旬開始，國稅局將發送第6475號信函，提供收到的第三筆經濟影響補助金的總額，可以使用線上帳戶查看。

關於子女稅優惠預付款：納稅人需要知道2021年收到的預付款總額，在提交2021年稅表時與正確申請的子女稅優惠總額進行比較，符合條件的家庭如果在2021年未獲得按月發放的預付款，可以在遞交2021年聯邦所得稅申報表時申請子女稅優惠來獲得一次性付款。

納稅人在準備提交稅表或跟進餘額或通知時，可以使用線上帳戶安全查看重要資訊，包括欠款、付款、追蹤款項以及查看付款計畫的詳細資訊。

納稅人可以使用「我的退稅在哪里」 工具查看退稅進度，國稅局在收到電子稅表後24小時內或在他們寄出紙質稅表後最多四個星期內，就可以查看進度。

從1月14日開始的國稅局為收入不超過73,000元的居民提供免費報稅專案，僅在IRS.gov 或IRS2Go移動應用程式上提供，提供品牌報稅軟體包。