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美國最西南公園 蒙古包吸睛 鑲嵌畫驚艷

蕭愛/蒂華納報導
休息座都是美工所作。（蕭愛提供）
休息座都是美工所作。（蕭愛提供）

墨西哥邊境有個蒂華納河露營地，除了房車和露營帳篷外，最令人吸睛的竟然是營區正中間聳立了十幾個蒙古包。

墨西哥蒂華納市遠近馳名，在美國聖地牙哥境內有蒂華納河，河流周圍腹地，沒有被高速公路、鐵軌和電線分割，是一還有些原始的濕地，聖地牙哥市政府正積極在開發美化中，它就是美國最西南的州立公園：蒂華納河公園。

影音來源：蕭愛

初見蒂華納河谷公園的露營地，就被園內蒙古包吸引。十幾個錯羅有致的蒙古包，造型優美，它是現代版的蒙古包，全白色屋頂，像圓形帳篷屋，有門有窗內有牀架。可以容納四到十人住宿。蒙古包的日租金目前是30到60元。屋外有露營桌椅，晚上可以生營火。

蒙古包四周正在修建各種遊樂設施，可以提供兒童遊樂、健身。蒙古包四周也歸劃了露營區、房車駐營區，各式房車在此駐紥，營地四周有許多步道，可以走入樹林，可以觀鳥、看蝴蝶。這裏是觀鳥的熱點，有溪流，有開濶的草原，也有灌木林，常年就有370多種鳥棲息此地。冬季更有避寒的北方候鳥飛來，牠們在這裏休養生息補充能量。

露營區再往內行駛，就可以見到Border Field State Park邊界州立公園。其招牌作的非常好看，與另一側的水泥石頭座，都是聖地牙哥的自願者利用廢棄材料，例如廢舊輪胎等，加上大石頭作成的，旁邊立有説明的告示牌，介紹義工們的無私奉獻。

更讓人驚艷不已的是在圍欄上掛的許多鑲嵌畫，是當地藝術學校的學生義工利用垃圾材料，切割成小小片，一點點鑲嵌成的，其內容都是當地的植物或是動物，小鳥、小昆蟲、花花草草等，周圍再加上小玻璃鏡面，閃閃發光。仔細看每幅都是內容豐富的精品藝術。掛在邊界公園上，點亮了整座公園。

這座美墨邊境的公園，其南側的山上可以看到許多圍欄，阻止偷渡客從墨西哥翻山過來。順著公園的小路，可以一直通到海灘，美墨邊界海灘也有圍欄劃分兩國海岸。

公園附近有許多養馬牧場，可以透過公園租借馬匹在公園小徑或是在海灘溜馬。當然你必須是會騎馬的騎士。這裏的海灘是加州境內唯一可以溜馬的海灘。

往海灘相反的方向，一路開車過去，逐漸接近城市，在美墨邊境有很大一片Premium Outlets，都是美國有名的商店，想必有不少墨西哥顧客。

5號及805號高速公路都是到此美墨邊境就到終點，從此處出境就是墨西哥，去墨西哥通常沒有太多檢查，從墨西哥回來就是長長車龍，需要嚴格檢查護照或是綠卡。

蒂華納河州立公園是美國最西南公園，比起墨西哥境內的蒂華納，顯然冷清很多，却是最有墨西哥風味的美國邊境公園。

小檔案：

Tijuana River Valley

Regional Park

Phone: (619) 428-2946

Ranger Station:

2721 Monument Road,

San Diego, CA 92154

美麗的鑲嵌畫。（蕭愛提供）
美麗的鑲嵌畫。（蕭愛提供）
在美墨邊境牆上有50多個鑲崁畫。（蕭愛提供）
在美墨邊境牆上有50多個鑲崁畫。（蕭愛提供）
美國最西南公園蒂華納河露營地有美麗的蒙古包。（蕭愛提供）
美國最西南公園蒂華納河露營地有美麗的蒙古包。（蕭愛提供）
邊境圍欄上的鑲嵌畫很精緻。（蕭愛提供）
邊境圍欄上的鑲嵌畫很精緻。（蕭愛提供）

墨西哥 美墨邊境 聖地牙哥

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