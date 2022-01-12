聖蓋博谷反亞裔仇恨犯罪調查 45%受訪者感覺社區不安全

亞太裔組織公佈聖蓋博谷反亞裔仇恨犯罪調查結果 （記者王珂╱截圖）

洛杉磯亞美公義中心(Advancing Justice - LA)和亞裔 青少年中心(AYC) 12日召開線上新聞發布會，公開「聖蓋博 谷亞裔和亞裔美國人停止仇恨社區調查」結果，45%亞裔受訪者感覺社區不很安全。

調查結果顯示，近三分之一(31%)受訪者表示，自COVID-19爆發以來，他們或他們的家人經歷過基於種族或族裔的仇恨事件，其中大多數事件涉及侮辱或辱罵；37%的受訪者表示，自大流行以來社區中的種族歧視 或騷擾有所增加；45%受訪者認為在社區感覺不很安全；59%的受訪者表示，他們改變了外出時的行為方式；大約一半(49%)的家長受訪者表示，他們擔心孩子重返校園會受到反亞裔仇恨和欺淩的影響。

此次Stop Hate社區調查稱，超過300名居民對調查作出回應，其中284人納入最終分析。受訪者描述了曾在購物時受到口頭攻擊、在亞裔商店上看到仇恨言論和塗鴉、離開家時會對自己的安全感到焦慮，作為亞裔美國人第一次擔心人身受到攻擊，大多數受訪者認為，他們的社區不支持種族歧視或被騷擾的受害者。

當被要求選出針對防止歧視最有效的辦法時，大多數受訪者選擇了社區巡邏/鄰里觀察計畫；其次是加強社區與警員關係和文化交流。約四分之三的家長受訪者認為，對教師和教職員工進行更多培訓，並就學校如何解決暴力和欺淩問題制定更明確的協議，有助於亞裔家長和他們的孩子感到更安全地重返校園。最後，許多受訪者還認為他們的社區總體上需要更多的心理健康/防範藥物濫用、兒童保育/青少年活動和老年服務。

亞裔青少年中心執行長弗雷奇（Michelle Freridge）說，「亞裔青少年中心建議以多種方式解決調查中的問題，繼續通過社區教育來解決聖蓋博谷地區的反亞裔仇恨事件，使居民能夠預防、解決反亞裔仇恨事件，並從不正常的現象中恢復過來。」

自2020年3月新冠肺炎大流行開始以來，對亞裔社區的仇恨犯罪事件持續上升，停止仇恨亞太裔（StopAAPIHate）組織，在2020年3月至2021年6月期間已經收到了超過9000起仇恨事件的報告，包括5700多起口頭騷擾案件和1200多起身體攻擊案件。

在洛杉磯縣，2020年報告了44起反亞裔仇恨犯罪，比2019年增加了76%，超過一半的案件是攻擊。2021年一項全國性調查發現，三分之一的亞裔美國人在冠狀病毒爆發後，由於他們的種族和民族，擔心自己會遭到威脅或人身攻擊。