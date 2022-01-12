我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美：俄羅斯仍未承諾願降低烏克蘭緊張情勢

MTA獲聯邦60億元撥款 舒默：這將拯救紐約地鐵

河濱縣近十天感染激增 90%死亡者未接種疫苗

河濱訊
河濱縣目前感染新冠病毒死亡及入院者絕大多數未接種疫苗。（聖安東尼奧醫院）
河濱縣目前感染新冠病毒死亡及入院者絕大多數未接種疫苗。（聖安東尼奧醫院）

河濱縣公共衛生局近日表示，自2022年1月初開始，該縣在學校、職場發生更多新冠肺炎感染事件，超過2021年12月。同時，感染居民在社區將病毒傳播更多人。公衛局局長Kim Saruwatari說，在過去十天，商家爆發128起感染事件，而去年同期是84起。數據表明，該縣目前新冠肺炎感染入院及死亡者，絕大多數未接種疫苗

在過去十天發生的128起感染事件中，有五起是主要感染源，涉及傳播感染20多例，而去年12月84起中，有14起確認是主要感染源。據悉，1月開始至今，縣域學校發生20起感染事件，2021年12月是76起。

公衛局表示，近期河濱縣新冠肺炎感染事件激增、感染人數上升與新冠變種病毒Omicron有直接關係。截止1月10日，該縣七天感染人數達1萬7975例，是上一年11月下旬的7.5倍，當時感染數是2415例。據統計，目前縣域每十萬人中有感染者103例，高於2021年11月29日的每十萬人有14例，低於現在加州平均每十萬人108.7例的水平。

河濱縣在2021年1月冬季感染人數激增時，每十萬人有感染者151.5例，目前該縣感染比例還低於這個峰值。不過Kim Saruwatari警告，由於缺乏檢測或數據不足，因此實際感染病例或遠高於報告數字。

河濱縣截至1月10日，新冠病毒檢測陽性率是24.4%，高於加州平均值18.4%。該縣上一年11月29日檢測陽性率是4.9%。雖然河濱縣感染人數增多，但死亡數並未同步上升。公衛局表示，目前有90%的感染死亡數屬於未接種疫苗者，同時90%的感染入院患者，也來自未接種疫苗群體。

檢測 疫苗 新冠肺炎

上一則

世界整點快訊╱國安部管理不善？這簽證不知發出多少

延伸閱讀

世衛：Omicron對未接種疫苗者仍特別危險

世衛：Omicron對未接種疫苗者仍特別危險
批紐約州疫苗強制令像「納粹」皇后區新科市議員致歉

批紐約州疫苗強制令像「納粹」皇后區新科市議員致歉
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
把新冠疫苗當仙丹 印度老翁1年接種12劑 半小時打2針

把新冠疫苗當仙丹 印度老翁1年接種12劑 半小時打2針
義大利疫情1天翻倍增加逾22萬例 未接種疫苗禁入餐廳

義大利疫情1天翻倍增加逾22萬例 未接種疫苗禁入餐廳
洛縣染疫者激增 公衛局：少參與室內活動

洛縣染疫者激增 公衛局：少參與室內活動

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力

新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫

Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫
美單日135萬人確診 新冠住院破14萬 雙破紀錄

美單日135萬人確診 新冠住院破14萬 雙破紀錄