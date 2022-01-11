華裔少女汪凝入圍美國青少年藝術獎編劇類決賽

汪凝懷抱她的愛犬，純真中透露出睿智。（學生提供）

史丹福在線高中（Stanford Online HS）12年級華裔女生汪凝（Natalie Wang），近日入圍 2022美國青少年藝術獎（YoungArts）劇本編劇類決賽（Writing Play／Script category Finalist），應邀參加1月「國家青年藝術周」活動，未來可望提名總統藝術學者。

汪凝介紹，她的獲奬作品是一部名為《玻璃屋》（Glass House）的劇本，描述了兩位好朋友的經歷，故事包含神秘、恐怖和魔幻現實主義的元素，並涉及悲傷、友誼和相互依賴等主題。在一場意外中，威洛（Willow）失去了丈夫，而克萊奧（Cleo）也在一場超自然的怪異事故中被困。在整個故事情節發展中， Willow 和 Cleo 為重獲自由而奮鬥，同時展開她們的療傷止痛、奔向未來的旅程。

這次入圍美國青少年藝術獎編劇類的決賽選手，全美僅有五人包括加州 二人。汪凝表示非常開心，希望自己的獲獎劇本「Glass House」，將來能拍成電影搬上大銀幕。雖然COVID-19 大流行給她的文學創作帶來一些障礙，但也讓她擁有時間回顧和深入思考自己的創作。《玻璃屋》的大部分寫作都是在疫情期間完成的，能夠得到美國青少年藝術獎組委會的認可，她非常感激和榮幸。

作為應届畢業生，汪凝完成了大學常規決策申請作業，目前等待大學錄取通知書。她希望未來繼續學習英語文學、創意寫作以及電影研究領域。

汪凝的母親介紹，女兒自幼喜愛閱讀和寫作。三歲半已能獨立閱讀，六歲時讀完了哈利波特 系列小說，每日閱讀的習慣保持至今。同時她也熱愛寫作，作品屢次獲得美國國家及國際級的寫作比賽獎項，她的詩歌、作文、小說、劇本及新聞寫作，刊登在不同的文選集及大學校報上。她的腦子裡常常充滿了奇思幻想，成為她喜歡寫作的動因。

汪凝12歲時已通過大學少年班的書面考試和口試，獲得錄取資格；但父母希望讓她擁有單純、完整、快樂的童年，最終放棄了提前上大學的機會。如今汪凝在史丹福線上高中就讀，除了獲得學校英文科年度及優秀領袖等獎項外，她也是學校的英文閱讀寫作課助教、文學社社長、劇本社創辦人及社長，以及學校文學刊物主編，時常邀請美國知名作家參加學校舉辦的文學寫作演講活動，讓同學們一起享受文學與文字之美。

美國青少年藝術獎（YoungArts）每年舉辦10個藝術類別的決賽，參賽者均為15 至 18 歲或高中10至12年級的少年學子。今年全美只有五入入圍劇本編劇類決賽，汪凝是加州兩位入選者之一。比賽由各領域知名藝術家組成評審小組，通過嚴格的程序，依據參賽者的藝術成就甄選。決賽入圍者被邀請1月9日至15日舉辦的美國國家青年藝術周活動，民眾可以登入YoungArts官網https://youngarts.org欣賞。