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西來寺平安燈會 慶新春參訪預約

記者張宏／哈仙達岡報導
佛光山開山宗長星雲大師為虎年題字：「處世無畏，和平共存」。（西來寺提供）
佛光山開山宗長星雲大師為虎年題字：「處世無畏，和平共存」。（西來寺提供）

虎年將至，佛光山西來寺11日裝飾一新，掛好花燈，迎接虎年到來。由於疫情嚴重，爲保護信眾健康安全，春節期間參訪西來寺可上官網預約，http://www.hsilai.org。保護好自己和家人的健康，透過寺院巡禮與佛接心，為新的一年帶來平安、祥和。

佛光山開山宗長星雲大師為虎年題字：「處世無畏，和平共存」。西來寺住持慧東法師勉勵大家，以老虎勇猛無畏、勇往直前的精神，克服生活中的困難，改正自己的缺點；同時以慈悲、柔和與眾生和平共存，才是幸福快樂之道。

為因應大眾新年到寺院上香、點平安燈、光明燈、賞花燈習俗，西來寺「平安燈會」主題環繞壬寅虎年為主軸，由山門、環山，到成佛大道，以捨身飼虎、燒身供養的兔子、慈悲智慧的鹿王救度鹿群、龍化身蛇示現寬容慈忍等佛教典故，與大雄寶殿前的「處世無畏、和平共存」主題燈呼應。

慧東法師說明，民眾先行上網預約後，守時入寺，並遵循警方指揮，抵達山門時，出示電子票，每部車一張票。限於政府要求，入寺車輛有限，今年的平安燈會提前從元旦開始，直到正月十五（2月15日）結束。大家可以提前安排好來寺上香賞燈時間，以免春節期間預約困難。參訪時全程配戴口罩，保持距離。

農曆新年期間法會均以線上舉行，1月31日除夕晚間7點半起，舉辦「辭歲延生普佛」，以及初一「新春禮千佛」法會，十二、十三的「供佛齋天」法會、元宵節「光明燈上燈法會」等。此外初一下午4點，線上直播「北美佛光春晚---佛光之夜」與大眾同慶新春。

佛光山西來寺裝飾一新，掛好花燈，迎接虎年到來。（西來寺提供）
佛光山西來寺裝飾一新，掛好花燈，迎接虎年到來。（西來寺提供）

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