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洛杉磯學區65000名師生檢測呈陽性

記者王珂／洛杉磯報導
華人區家長排隊領取COVID-19試劑盒 （記者王珂╱攝影）
華人區家長排隊領取COVID-19試劑盒 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）發佈最新消息：截至10日下午4點，已有42萬4230名學生和員工參加了COVID-19測試，其中有6萬5630人檢測呈陽性，目前學生的陽性率為16.6%，員工的陽性率為14.9%。

據瞭解，該學區教職員工被要求10日返校，學生上課時間11日。很多華人區家長也紛紛表示，目前的感染狀況不敢送孩子去學校，也有家長聯合起來要求學校開設網課，但目前沒有回應。

加州各地的學校都在努力探索如何讓學生安全地返校，對於一些學校來說，選擇退一步重新回到網課。「學校上周開始上課，但選擇進行為期兩周的線上課程。」洛杉磯縣最大的特許學校之一Vaughn下世紀學習中心（Vaughn Next Century Learning Center）的首席執行官拉米雷斯（Fidel Ramirez）說。

他對受到影響的員工、教師和教職人員的數量有點驚訝。當15%的員工受到影響時，無論是直接通過檢測呈陽性還是已經被感染，成為一個真正可怕的因素。學校非常關注學生和教職員工的安全，為學生提供了一周的餐盒，盡可能的給那些在職父母提供一些幫助。

洛杉磯聯合學區1月9日在多個地點設立了COVID-19測試站點，以幫助學生在返回校園之前完成測試的要求，此外學區還分發了家庭COVID-19測試套件。

洛杉磯縣衛生官員9日證實，自大流行開始以來，洛杉磯縣的COVID-19病例總數已超過200萬例。縣醫院的陽性患者人數已超過3,400人，為2021年2月11日以來的最高水準，14%的陽性住院患者住在ICU，在12月15日至28日期間，未接種疫苗者的ICU入院率是完全接種疫苗者的21倍。

目前人們可以通過網站911CovidTesting.com，預約去任何911個COVID測試網站，同時洛杉磯聯合學區的學生和雇員可以在學區測試，網上預約achieve.lausd.net/covidtestingappt，或致電213－443-1300步行至檢測點。

洛杉磯 學區 檢測

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