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河濱縣聖伯納汀諾縣連發槍案兩死兩傷

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸連續兩天槍擊命案，其中一名嫌犯遭警方擊斃。（警方提供）
內陸連續兩天槍擊命案，其中一名嫌犯遭警方擊斃。（警方提供）

南加內陸接連兩天發生槍擊命案，有持刀男子在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）市購物中心拒絕服從警方命令被擊斃，還有坦密庫拉市（Temecula）老街一男遭槍擊死亡另外兩人受重傷。

據當地媒體報導，1月10日午後，庫卡蒙加牧場市維多利亞步行街一家超市停車場，一名男子形跡可疑。當警員與坐在車內的該男子溝通時但被拒絕配合。隨後該男下車後，手持一把匕首企圖攻擊周圍執法人員，但被警員開槍擊斃。據悉，在現場執法人員中還有法警，但警方沒有說明為什麼法警出現在案發現場。有人猜測，遭擊斃男子可能是在逃罪犯。

另一起案件發生在1月9日，位於坦密庫拉市Old Town。據河濱縣警局發言人表示，案發時有三人從一家餐廳走出，這時兩名嫌犯向三人射擊，其中一男死亡，兩名男女受重傷。嫌犯試圖逃跑，後被警方拘捕。死者Desmond Dyas，28歲，海梅特市（Hemet）居民。

嫌犯分別是24歲哈奇特，懷爾多馬市（Wildomar）居民，及21歲特瑞哈，科洛那市（Corona）居民，他們因涉嫌謀殺及兩項企圖謀殺罪被拘押。

槍擊 南加

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