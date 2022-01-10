疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情 之下似乎什麼事情都不算荒唐。Omicron變種在中美兩地肆虐，不僅導致航班相繼熔斷，坐飛機的人也是膽戰心驚，更有人直接在飛機上搭起了「帳篷」，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。

據一個網友爆料，在日前洛杉磯 飛往廣州的中國南方航空CZ328航班上有人搭建了一個「帳篷」。飛機準備起飛，坐滿了飛往廣州的乘客，大家都戴著口罩 ，和往日無異。一名坐在經濟艙中間第二排的男性乘客在飛機起飛後，拿出了一大塊白色的塑料布開始座位改造工程。只見他將白色塑料布的兩端用膠布黏貼在前排座位的椅背上，為了增加固定，椅子側面、背面的接口處貼了數層膠布。另外兩端也是依法用膠帶黏貼在自己椅子的靠背上，然後他和同伴鑽進塑料布裡面，以此完成和外界與世隔絕的狀態。

周圍的乘客對其行為雖然側目，但是也沒說什麼，想必也是理解這個乘客是擔心感染才給自己搭建了這樣一個帳篷。不過有人還是將這疫情陰影下獨特的一幕拍照發布到網絡上。

有網友對其行為表示不理解，一個網友說，這個人這麼大費周折，還不如買一套防護服呢，蓋個塑料布並不能阻隔病毒，除了悶熱不透氣以外沒有什麼意義，如果要有幽閉恐懼症，還會讓人窒息。這場景讓他想起了疫情最開始時，有人去超市頭上套了一個塑料袋，當時大家還覺得荒唐可笑，現在都見怪不怪。疫情讓大家集體發瘋，有的人一天要洗八百次手，用掉大半瓶乾洗手，手都粗糙到不能看。還有人連蔬菜水果都要用泡消毒水。疫情讓大家神經緊張，在發瘋邊緣試探。

不過也有網友認為此人行為頗有創意，用最少的錢實現了飛機上的隱私和安全兩大訴求。網友小丁說，他最近聽說很多人是在航班飛行中被傳染的，可如果不得不，如何避免被傳染是一個大問題。防護服去洗手間很不方便，去了洗手間防護服就要換新的。防護服也是塑料布，還不如直接搭一個塑料布帳篷省事。

也有人質疑這樣做，航空公司是否許可，一名航空公司工作人員表示，航空公司對搭帳篷這方面沒有相關規定，因為這是他自己創意出來的東西，誰都沒想過，這屬於活久見系列。如果客人表示他擔心被感染，想一個人這麼待著，航空公司也沒有規定不允許他這樣做。