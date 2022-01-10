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疑似染疫但檢測預約難？南加洛縣這項計劃能幫忙

洛杉磯訊
洛杉磯縣公共衛生服務部10日啟動一項新計劃，幫助無法及時預約但疑似染疫的洛杉磯縣居民儘快獲的COVID-19測試的機會。該計劃將為相關民眾提供核酸檢測試劑盒，民眾自己回家取樣檢測，將完成的試劑盒返回指定地點處理，24至48小時將會收到檢測結果通知。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣公共衛生服務部10日啟動一項新計劃，幫助無法及時預約但疑似染疫的洛杉磯縣居民儘快獲的COVID-19測試的機會。該計劃將為相關民眾提供核酸檢測試劑盒，民眾自己回家取樣檢測，將完成的試劑盒返回指定地點處理，24至48小時將會收到檢測結果通知。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生服務部10日啟動一項新計畫，幫助無法及時預約但疑似染疫的洛杉磯縣居民儘快獲得COVID-19測試的機會。該計畫將為相關民眾提供核酸檢測試劑盒，民眾自己回家取樣檢測，將完成的試劑盒返回指定地點處理，24至48小時將會收到檢測結果通知。

這也是洛縣針對近期市面測試盒短缺，民眾預約難，各地大排長龍的狀況推出的便民計劃，「自取測試包（Pick-Up Testing Kit）」主要是為無法及時預約或沒有時間排長隊但需要在最短時間内檢測的民眾量身定做，加快民眾測試時間，擴大測試範圍，避免染疫人士進一步傳播別人。

「自取測試包（Pick-Up Testing Kit）」計畫10日開始在洛縣的13個測試站點啟動，似乎染疫民眾無需預約，每天供應，先到先得，拿完為止。 洛縣居民可以在covid19.lacounty.gov/testing/ 找到COVID-19檢測站點

洛杉磯縣公共衛生服務部社區移動測試運營部門主任Paula Siler表示，提供民眾自取得測試盒回家測試，每天將可增加1萬居民的測試量，對現有的狀況將是很大的改善。

不過由於測試盒資源有限，此次洛縣公衛局提供的自取測試盒主要是提供給出現染疫症狀或認為自己曾接觸過COVID-19患者的洛縣居民；那些因返回學校、工作或參加其他需要進行常規測試的活動的民眾則不在優先服務行列。「自提檢測試劑盒」僅提供PCR檢測，不提供快速檢測。

洛縣公衛局特別說明，並非洛杉磯縣地區內的所有COVID-19檢測點都隸屬於洛杉磯縣運營，一些檢測站由私營公司、私人醫療保健系統和當地市政當局運營，其中一些私營站點會收取檢測服務費用。只有洛縣COVID-19檢測網站covid19.lacounty.gov/testing/ 中列出的檢測點免費服務民眾，無論保險範圍或移民身分如何。

洛杉磯縣公共衛生服務部10日啟動一項新計劃，幫助無法及時預約但疑似染疫的洛杉磯縣...
洛杉磯縣公共衛生服務部10日啟動一項新計劃，幫助無法及時預約但疑似染疫的洛杉磯縣居民儘快獲的COVID-19測試的機會。該計劃將為相關民眾提供核酸檢測試劑盒，民眾自己回家取樣檢測，將完成的試劑盒返回指定地點處理，24至48小時將會收到檢測結果通知。（記者楊青／攝影）

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