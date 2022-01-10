南加男子凌晨點燃加油站 穿著火襯衫追打店員

橙縣安那罕市一家加油站10日凌晨，一名男子點燃加油站商店，並穿著火襯衫追赶店員。（KTLA5）

南加橙縣安那罕市（Anaheim）一家加油站 ，10日凌晨發生著火事件，一名男子點燃加油站的商店，並穿著著火的襯衫追趕店員。警方趕到現場制伏嫌疑男子，並將他送往當地一家醫院接受燒傷治療，嫌疑人將被控縱火 和使用致命武器襲擊。

安那罕警方周一凌晨3 時40 分左右，接到Chevron加油站員工的報警電話，稱有人試圖點燃位於East La Palma 街2500街區的加油站。警局發言人表示，在等待警察 到達現場時，報警店員已經與嫌疑人發生了正面衝突。

店員 Tuan Nguyen事發後回憶當時的情形，「那名男子的襯衫著火了，他還一直在追趕我。」

Nguyen說，嫌疑男子最終進入加油站的商店，並用燃燒的襯衫點燃香菸，開始在櫃檯後面抽菸。 Nguyen隨後拿了一根撬棍與嫌疑人對質，希望將他趕出商店，但在與該男子搏鬥後決定離開。Nguyen說，「我覺得和他打架對我來說毫無用處，我選擇掙脫了，跑到商店外面，那時正是商店著火的時候。」

警局發言人表示，當店員 Nguyen離開商店時，警察趕到現場，看到嫌疑男子正在加油站內部放火。警方立即使用泰瑟槍和非致命霰彈槍制服嫌疑人，並將他拉出燃燒的加油站。

嫌疑人已被燒傷，並被送往當地醫院接受治療。警方表示，在接受治療後，嫌疑男子將被控縱火和使用致命武器襲擊。