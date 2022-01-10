加州新冠肺炎有薪假將回歸 最多80小時

紐森提出的27億元新冠應對方案，包含重啟新冠有薪假。（紐森推特）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）為了應對新一波新冠疫情 ，提出了27億元的新冠疫情應對一攬子方案。其中包括重啟帶薪新冠肺炎 病假。

紐森辦公室已於前兩天對這項新冠疫情應對方案進行了審閱，稱重啟新冠肺炎有薪假是為了「在Omicron病毒帶來的疫情高峰下，保護前線工作人員。」

目前州長辦公室並未公佈有薪假的細節，此前加州新冠有薪假政策已於9月30日停止，這項政策於紐森於2021年3月簽署生效，要求26名及以上員工的公司為員工提供最多80小時的新冠肺炎有薪假。

這項政策下有薪假符合的條件是，員工因新冠肺炎需要隔離，需要去打疫苗或因疫苗副作用需要休息。此外如果員工因由新冠肺炎症狀需要看醫生或照顧生病的家庭成員，也符合條件。

但目前尚不清楚新的有薪假政策是否與前一個政策相同。

勞工團體如加州勞工聯合會（California Labor Federation）一直在呼籲立法部門恢復新冠肺炎有薪假。加州勞工聯合會發布推特表示「Omicron疫情迫使員工有丟掉工作的風險，他們要帶病上班。」該聯合會由製造業、零售業、娛樂業等1200個公會組成。

紐森提出的價值27億元的新冠應對方案還包括12億用來擴大檢測能力以及5億8300萬讓更多加州人打疫苗。還有6億1400萬幫助前線工作人員和醫療系統。