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南加Metro公交即日起恢復車費 結束免費

記者王珂／洛杉磯報導
Metro1月10日起恢復車費（圖源：FOX 11）
Metro1月10日起恢復車費（圖源：FOX 11）

洛杉磯都會交通運輸局（L.A. Metropolitan Transportation Authority）稱從1月10日起恢復收取公車費，結束自2020年3月以來免費乘坐Metro巴士的福利，並再次要求乘客從前門上車。

居住在蒙特利公園市的周女士說，疫情期間她一直乘公交去學校，因為家門口就有公車站，去年開始就不用買票，直接上車，特別方便。

據瞭解，洛杉磯Metro公司估計疫情前從票價中賺了2.5億到3億元，疫情期間票價被暫停，人們在後門上車，不用買車票，目的是希望乘客與司機以及乘客彼此之間保持安全的距離。

Metro公司宣佈恢復收取公車票時稱為了協助調整，將為符合條件的低收入乘客提供六個月的半價通行證和更大的折扣，折扣票價計畫從2021年12月開始銷售，一直持續到2022年7月。

具體優惠有：3.5元一天（24小時內不限制乘車次數）；12.5元一周（一周內不限制乘車次數）；50美元30天（30天內不限制乘車次數）。

Metro官員表示，LIFE申請流程已經簡化，只需幾分鐘即可填寫申請人和其他家庭成員的基本資訊。申請時可以用手機拍攝身份證照片，上傳照片並將資訊通過電子郵件發送給Metro，如果沒有證據，收入可以自我證明。

住在羚羊谷、洛杉磯中部、聖費爾南多穀、聖克拉麗塔穀、南灣或西區城市的居民可以通過電子郵件發送申請至[email protected]，或者是到洛杉磯縣的任何Metro客戶服務中心辦理，另外Metro TAP自動售貨機、taptogo.net和Metro客戶中心也將提供折扣票價。

Metro公交結束免費 （圖源：FOX 11）
Metro公交結束免費 （圖源：FOX 11）

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