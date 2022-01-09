警方驚險畫面曝光 飛行員從機中被拖出3秒後列車就撞上

警方視頻記錄了這千鈞一髮的時刻。（視頻截圖）

據洛杉磯 消防局消息，9日下午，一架小型單引擎飛機在帕科瑪（Pacoima）附近的輕軌軌道墜毀。而事發後，一輛列車即將撞上飛機殘骸，警員趕在列車撞上前千鈞一髮之際，將飛行員拖出飛機得救。

（視頻來源：洛杉磯市警局，記者李雪後製）

事件後不久，洛杉磯市警局9日發布在臉書上的視頻顯示，就在列車即將撞上前三秒鐘，幾位警員迅速將這位滿臉是血的飛行員從飛機殘骸裡拖出來。剛逃開幾步遠便聽聞巨響，列車撞上了小飛機，而警方的執法紀錄相機正好拍下這命懸一線而營救成功的畫面。

據該局消息，當時這架飛機失去動力，在下午2時09分左右墜落在懷特曼機場 （Whiteman Airport）附近的輕軌軌道上或附近。

據洛杉磯警察 局稱，飛機上唯一的人正是飛行員，就在飛機墜毀在輕軌軌道上後，一輛列車即將駛過撞上殘骸。當時就在火車到來之前，警方把這名飛行員從飛機殘骸中拉了出來。

隨後趕到的急救人員將飛行員運送到當地的創傷醫療中心，送醫前也對飛行員進行了醫學評估，但其身份尚未公布，但視頻中顯示似乎為一名白人男子，目前傷情還尚不清楚。

據美國聯邦航空管理局的說法，這架飛機是一架單引擎的Cessna 172小飛機。他們證實飛行員是機上唯一的人，地面上沒有人受傷。該局在一份聲明中表示，美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會將調查這起墜機事件。事故的未來更新將由國家運輸安全委員會處理。

飛機墜毀沒有引起火災，消防員已經控制了少量燃油洩漏。據洛杉磯消防局稱，截至下午2點30分，損壞的飛機仍在Metrolink羚羊谷線輕軌軌道區域內。該地區的火車運輸已受到限制。