我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

警方驚險畫面曝光 飛行員從機中被拖出3秒後列車就撞上

洛杉磯訊
警方視頻記錄了這千鈞一髮的時刻。（視頻截圖）
警方視頻記錄了這千鈞一髮的時刻。（視頻截圖）

洛杉磯消防局消息，9日下午，一架小型單引擎飛機在帕科瑪（Pacoima）附近的輕軌軌道墜毀。而事發後，一輛列車即將撞上飛機殘骸，警員趕在列車撞上前千鈞一髮之際，將飛行員拖出飛機得救。

（視頻來源：洛杉磯市警局，記者李雪後製）

事件後不久，洛杉磯市警局9日發布在臉書上的視頻顯示，就在列車即將撞上前三秒鐘，幾位警員迅速將這位滿臉是血的飛行員從飛機殘骸裡拖出來。剛逃開幾步遠便聽聞巨響，列車撞上了小飛機，而警方的執法紀錄相機正好拍下這命懸一線而營救成功的畫面。

據該局消息，當時這架飛機失去動力，在下午2時09分左右墜落在懷特曼機場（Whiteman Airport）附近的輕軌軌道上或附近。

據洛杉磯警察局稱，飛機上唯一的人正是飛行員，就在飛機墜毀在輕軌軌道上後，一輛列車即將駛過撞上殘骸。當時就在火車到來之前，警方把這名飛行員從飛機殘骸中拉了出來。

隨後趕到的急救人員將飛行員運送到當地的創傷醫療中心，送醫前也對飛行員進行了醫學評估，但其身份尚未公布，但視頻中顯示似乎為一名白人男子，目前傷情還尚不清楚。

據美國聯邦航空管理局的說法，這架飛機是一架單引擎的Cessna 172小飛機。他們證實飛行員是機上唯一的人，地面上沒有人受傷。該局在一份聲明中表示，美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會將調查這起墜機事件。事故的未來更新將由國家運輸安全委員會處理。

飛機墜毀沒有引起火災，消防員已經控制了少量燃油洩漏。據洛杉磯消防局稱，截至下午2點30分，損壞的飛機仍在Metrolink羚羊谷線輕軌軌道區域內。該地區的火車運輸已受到限制。

警方視頻記錄了這千鈞一髮的時刻。（視頻截圖）
警方視頻記錄了這千鈞一髮的時刻。（視頻截圖）
警方視頻記錄了這千鈞一髮的時刻。（視頻截圖）
警方視頻記錄了這千鈞一髮的時刻。（視頻截圖）

洛杉磯 警察 機場

上一則

世界晚報╱南加元旦遊行爆感染 有華人打加強針也中招

延伸閱讀

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
南加小飛機墜軌道上險被列車撞 旁觀民眾救出飛行員

南加小飛機墜軌道上險被列車撞 旁觀民眾救出飛行員
南加男子用假幣買餐遭拒 開槍打死餐館店員後逃跑

南加男子用假幣買餐遭拒 開槍打死餐館店員後逃跑
逾20萬例…洛縣上周確診數 史上最高

逾20萬例…洛縣上周確診數 史上最高
王語安車庫鑽研改進造飛機 膺選STS學者錄取MIT

王語安車庫鑽研改進造飛機 膺選STS學者錄取MIT
王語安車庫研究飛機新技術 膺選STS學者錄取MIT

王語安車庫研究飛機新技術 膺選STS學者錄取MIT

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物

用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價