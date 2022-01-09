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南加小飛機墜軌道上險被列車撞 旁觀民眾救出飛行員

洛杉磯訊
據該局消息，這架飛機失去動力，在下午2時09分左右墜落。（推特截圖）
據該局消息，這架飛機失去動力，在下午2時09分左右墜落。（推特截圖）

洛杉磯消防局消息，9日下午，一架小型單引擎飛機在帕科瑪（Pacoima）附近的輕軌軌道墜毀。而事發不久，一輛列車即將撞上飛機殘骸，旁觀民眾趕在列車撞上之前將飛行員拖出飛機，後被送醫。

據該局消息，這架飛機失去動力，在下午2時09分左右墜落在懷特曼機場（Whiteman Airport）附近的輕軌軌道上或附近。

據洛杉磯警察局稱，飛機上唯一的人正是飛行員，就在飛機墜毀在輕軌軌道上後，一輛列車即將駛過撞上殘骸。當時就在火車到來之前，周圍一些旁觀民眾在消防官員到達之前，把這名飛行員從飛機殘骸中拉了出來。

隨後趕到的急救人員將飛行員運送到當地的創傷醫療中心，送醫前也對飛行員進行了醫學評估，但其年齡和性別尚未公布，目前傷情也還尚不清楚。

據美國聯邦航空管理局的說法，這架飛機是一架單引擎的Cessna 172小飛機。他們證實飛行員是機上唯一的人，地面上沒有人受傷。該局在一份聲明中表示，美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會將調查這起墜機事件。事故的未來更新將由國家運輸安全委員會處理。

飛機墜毀沒有引起火災，消防員已經控制了少量燃油洩漏。據洛杉磯消防局稱，截至下午2點30分，損壞的飛機仍在Metrolink羚羊谷線輕軌軌道區域內。該地區的火車運輸已受到限制。

洛杉磯 警察 機場

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